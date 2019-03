Une semaine. C’est ce qu’il aura fallu au Real Madrid pour tout perdre. Une élimination en Copa del Rey, un Barça désormais bien trop loin en Liga et un revers historique en Ligue des Champions. Du pratiquement jamais vu, dans un espace temps aussi réduit, du côté de la capitale espagnole. Et forcément, de grandes mesures risquent d’être prises dans les prochaines semaines. Santiago Solari ne continuera pas à la tête de l’équipe, et un ménage sera vraisemblablement fait dans l’effectif.

Et AS dévoile maintenant plus d’informations sur les heures qui ont suivi l’humiliation madrilène, et qui ont donc été assez agitées. Florentino Pérez a ainsi convoqué une réunion de crise juste après la rencontre, avec certains membres de la direction proches de lui. Un conclave improvisé qui s’est prolongé jusqu’à deux heures du matin ! L’état-major du Real Madrid y a analysé l’échec subit dans la soirée, mais pas que...

Le Real Madrid veut envoyer du lourd cet été

Comment terminer la saison de façon digne ? C’est par exemple l’une des questions qui ont été posées lors de cette réunion, alors que la troisième place en Liga - certes anecdotique vu que le 4e ne doit plus passer par les barrages de Ligue des Champions - n’est même pas encore vraiment assurée. Forcément, on a aussi discuté des mouvements qui vont avoir lieu à l’intersaison, et des joueurs qui sont peut-être arrivés à la fin de leur aventure madrilène. Les noms de Toni Kroos, Marcelo et Gareth Bale sont cités par le quotidien de la capitale.

Surtout, les dirigeants ont insisté sur le besoin de recruter du très lourd cet été, dans le but de relancer l’équipe certes, mais surtout de redonner espoir aux supporters qui ne semblent aujourd’hui plus croire au projet. On a aussi évoqué le dossier principal qui va se présenter dans les mois à venir, celui du futur coach de l’équipe, dressant les qualités et les défauts de plusieurs potentiels candidats, parmi lesquels José Mourinho, Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp et Joachim Löw. Les prochaines semaines vont être intenses à Concha Espina...