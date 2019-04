Les supporters de l’Atlético de Madrid pensaient avoir échappé au pire avec la prolongation d’Antoine Griezmann jusqu’en 2023. Mais voilà, l’élimination précoce des Colchoneros en Ligue des champions face à la Juventus aurait redistribué les cartes au sein du clan Griezmann. Si on ajoute à cela le départ de Lucas Hernandez au Bayern Munich et le départ probable de Diego Godin en juin prochain, le champion du monde français se poserait clairement des questions sur son avenir à l’Atlético.

Et comme la saison dernière, la piste menant au FC Barcelone reste la plus crédible. Ainsi, l’international tricolore taperait des pieds et des mains pour rallier la Catalogne l’été prochain, et serait même prêt à baisser ses émoluments pour évoluer avec Lionel Messi. Conscient que son cas personnel a irrité le club madrilène la saison dernière, l’intéressé a vite pris les devants pour tenter de rassurer supporters et dirigeants sur son avenir.

Le cas Griezmann irrite l’Atlético

Mais entre les démentis officiels et la situation réelle en coulisses, il semblerait que cela soit le grand écart... Au sein de l’Atlético, le cas Griezmann commence à exaspérer la direction. Dans son édition du jour, l’Equipe révèle ainsi que l’étau commencerait sérieusement à se resserrer autour de l’attaquant français. Les hautes sphères madrilènes souhaiteraient en effet que leur joueur se positionne rapidement et surtout clairement sur son avenir.

La lassitude gagnerait donc les rangs de l’Atlético et Griezmann pourrait vivre une fin de saison délicate notamment avec les supporters des Colchoneros, qui eux aussi, commencent à s’irriter des atermoiements du buteur français sur son avenir. Pour couronner le tout, l’Atlético de Madrid se déplace ce soir au Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone (à suivre en direct commenté sur notre live). La prestation d’Antoine Griezmann sera décryptée au possible, tout comme l’accueil du public catalan. A force de cristalliser l’attention, Antoine Griezmann se retrouve dans une situation complexe. Et cela pourrait jouer en sa défaveur...