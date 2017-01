Une saison à oublier. Voici le sentiment qu’a dû ressentir Claudio Beauvue au moment de tirer le bilan de sa saison 2015-2016. Après une excellente année à Guingamp (27 buts en 52 rencontres toutes compétitions confondues), l’attaquant a rejoint l’Olympique Lyonnais lui qui était également courtisé par l’OM. Mais son aventure en terres lyonnaises n’a pas été une franche réussite. Auteur de 8 buts en 29 rencontres toutes compétitions confondues, ce qui est plutôt correct, le joueur n’était pas parvenu à s’imposer. Son entente avec Lacazette n’a pas été une réussite par exemple. Pointé du doigt par une partie des supporters et même par le président Jean-Michel Aulas, Claudio Beauvue a finalement quitté l’Olympique Lyonnais pour de bon l’hiver dernier.

Le 17 janvier, "Air Beauvue" a rejoint le Celta Vigo avec l’ambition de se relancer et surtout d’oublier son passage entre Rhône et Saône. « J’ai eu envie de reprendre du plaisir et surtout d’avoir la joie de vivre en faisant mon métier, ce que je n’avais plus du côté de Lyon. C’est une nouvelle aventure pour moi au Celta. Il y aura des moments difficiles et des moments de joie mais je serai au moins heureux dans ce que je peux faire avec surtout le respect de la personne. Je ne veux plus parler de l’Olympique Lyonnais. Maintenant, je suis au Celta, c’est une nouvelle aventure. Je repars de l’avant », avait-il confié au moment de son arrivée en Espagne.

Après 13 rencontres et un but, Claudio Beauvue n’avait pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Et le 16 avril dernier lors du match face au Bétis Séville, l’ancien pensionnaire de Ligue 1 s’est gravement blessé. Il a souffert d’une rupture du tendon d’Achille de la jambe droite et a été opéré dans la foulée. Son absence était estimée à 6 mois. Où en est aujourd’hui Claudio Beauvue ? L’année 2017 commence bien pour le joueur de 28 ans. Écarté des terrains depuis plus de neufs mois, l’attaquant vient de voir le département médical du Celta Vigo l’autoriser à reprendre l’entraînement collectif. Son retour sera progressif, à en croire le quotidien local Faro de Vigo. Il doit encore retrouver du rythme et de l’explosivité avant d’espérer postuler pour une place dans le groupe d’Eduardo Berizzo. Enfin un nouveau départ pour Beauvue ?