Miami s’attendait à voir débarquer Lionel Messi. Mais le mollet de la Pulga l’a empêché de faire le déplacement pour la tournée du FC Barcelone aux Etats-Unis. En revanche, niveau direction, toutes les têtes pensantes du club ont fait le déplacement. Selon As, le président Josep Maria Bartomeu a choisi de s’entourer de ses équipes au cœur d’un comité de crise sportif.

Aux côtés du directeur général Oscar Grau, du responsable de l’équipe première Javier Bordas et des deux responsables du secteur technique Éric Abidal et Ramon Planes, le patron de l’écurie catalane, qui possède aussi l’étiquette de directeur sportif depuis le départ de Pep Segura, pilotera la suite du mercato des Blaugranas depuis la Floride. Et cette équipe de choc aura du pain sur la planche.

Neymar au cœur des débats

Au programme, le dégraissage obligé de l’effectif d’abord. Les dossiers Rafinha, Ivan Rakitic et Philippe Coutinho sont au-dessus de la pile, mais ce n’est pas tout. Le Barça doit également régler le cas de certaines jeunes pousses, dont le temps de jeu promet d’être particulièrement restreint sous les ordres d’Ernesto Valverde cette saison. On pense à Juan Miranda, annoncé à l’Olympique de Marseille, ou encore Oriol Busquets.

Mais les éminences grises du Barça devront aussi et surtout trouver la formule pour tenter d’arracher Neymar au Paris SG. Si le soufflé est quelque peu retombé ces derniers jours, le Brésilien souhaiterait toujours revenir au Camp Nou. Et malgré les tentatives du PSG de le proposer à d’autres cadors européens, les champions d’Espagne veulent continuer à y croire jusqu’au bout. De Miami jaillira peut-être la lumière.

