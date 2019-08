Avant même le début du mercato, André Villas-Boas savait que l’Olympique de Marseille ramerait pour se renforcer significativement. Obligé de compter ses sous suite à son accord passé avec l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le club phocéen est logiquement très discret sur le marché. À l’heure actuelle, seul le défenseur Alvaro Gonzalez a rejoint la troupe d’AVB, en attendant sans doute l’arrivée du buteur argentin de Boca Juniors, Dario Benedetto.

Mais selon Sport, un troisième larron pourrait débarquer à moindre coût. Toujours en quête de renforts pour le flanc gauche de sa défense, l’OM serait intéressé par le jeune joueur du FC Barcelone, Juan Miranda (19 ans). Un jeune qui s’est distingué avec sa sélection nationale cet été. Vainqueur de l’Euro U19 avec l’Espagne, le Culé y a inscrit 2 buts et donné une passe décisive. Sur le papier, le Barcelonais semble donc être un bon pari à tenter. D’autant que plusieurs facteurs sont réunis pour espérer conclure le deal.

L’OM mieux placé que la Juventus

Désireux de recruter Junior Firpo, le Barça, qui a proposé au Betis la somme de 18 M€ (+ 5 M€), songerait à inclure Miranda dans le deal. Une idée qui ne semble toutefois pas convaincre l’intéressé qui préférerait tenter une expérience à l’étranger en cas de départ. Un bon point pour l’OM. Également annoncé dans le viseur de la Juventus, le natif d’Olivares ne devrait pas rallier le Piémont, le Barça ne souhaitant pas privilégier cette option. Autre bonne nouvelle pour les Phocéens.

De plus, Sport nous apprend que si Miranda (dont le contrat expire en 2021) doit partir, les Blaugranas ne sont disposés qu’à le prêter. Considéré comme un grand espoir de la Masia, le joueur ne sera pas lâché dans le cadre d’un transfert. Un troisième bon point pour les Olympiens dont les finances sont très limitées et qui pourraient donc avoir toutes leurs chances d’obtenir un prêt. Le quotidien catalan conclut en précisant que la présence d’Andoni Zubizarreta dans les rangs marseillais favorise forcément une issue positive et que les négociations entre les deux clubs vont se poursuivre dans les prochains jours.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10