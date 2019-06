Le PSG et Neymar se dirigent vers un divorce précipité. Après deux ans d’histoire commune, les deux parties semblent avoir atteint le point de non-retour. Excédé par les écarts de conduite de sa star, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a musclé sensiblement son discours vis-à-vis de son numéro dix. En ce qui concerne l’international brésilien, le niveau de la Ligue 1 allié à l’incapacité parisienne de devenir un réel prétendant à la victoire finale en Ligue des champions l’ont définitivement convaincu de s’envoler vers d’autres cieux. Ou plutôt de revenir à son premier amour, le FC Barcelone...

Car le désir du principal protagoniste demeure limpide : un retour au Barça sinon rien. Au sein des Blaugranas, le vestiaire l’attend déjà de pied ferme, et on trépigne d’impatience à l’idée de voir la MSN reconstituée. Depuis plusieurs jours, le Barça planche donc sur un retour d’un joueur dont le départ avait provoqué un gigantesque tollé en Catalogne. Si à Paris on reste ouvert sur un transfert de Neymar cet été, ses prétendants devront débourser cependant une somme astronomique. Ainsi, le champion de France réclamerait pas moins de 300 millions d’euros pour céder celui qui devait incarner aussi bien la réussite du projet parisien que la puissance financière du Qatar. Récemment, le FC Barcelone aurait formulé une première offre au Paris SG.

Le Barça valorise Neymar à 200 millions d’euros

Celle-ci reposait sur un chèque de 100 millions d’euros et incluait un joueur dans la transaction : Philippe Coutinho. Mais pour réaliser une telle opération, la direction catalane étudie toutes les possibilités. Car boucler un tel transfert représente un réel risque pour la pérennité financière du Barça. Ainsi, un retour de Neymar à Barcelone coûterait pas moins de 600 millions d’euros sur les cinq prochaines années aux Blaugranas. Selon les informations de Marca, Josep Maria Bartomeu élaborerait une stratégie pour limiter les risques financiers dans ce dossier. Ainsi, le président barcelonais valoriserait le stratège brésilien à 200 millions d’euros. D’abord parce que sa valeur a chuté sur le marché suite à ses nombreux pépins physiques, mais aussi parce que les soucis extrasportifs de l’international brésilien provoquent indéniablement des dommages collatéraux sur l’image du joueur.

Autre point positif pour le FC Barcelone, la tendance du moment sur le marché reposerait plus sur des restrictions budgétaires pour plusieurs clubs que sur une volonté de débourser des sommes astronomiques pour acquérir des joueurs. En parallèle de ces données, le champion d’Espagne pense pouvoir baisser les émoluments stratosphériques de Neymar qui perçoit 36 millions d’euros annuels au PSG, en s’appuyant sur son désir de retrouver ses amis Lionel Messi et Luis Suarez en Catalogne. Bartomeu n’est pas dupe, la seule solution de rapatrier Ney à Barcelone cet été reste de limiter la facture globale en incorporant des joueurs. Reste à savoir ce qu’en pense Nasser Al-Khelaïfi qui ne bradera pas sa star. Une chose s’avère certaine, les rebondissements ne manqueront pas dans le dossier Neymar !

