Des débuts épatants ne suffisent pas toujours à assurer un avenir glorieux dans un club. Le 12 septembre 2015, Louis van Gaal lançait pour la première fois Anthony Martial sur le pré avec Manchester United, en cours de match face à Liverpool. Le Français s’offrait alors un but fantastique, qui laissait présager une aventure incroyable avec les Red Devils. Malheureusement pour lui, la suite ne s’avère pas aussi réussie, surtout depuis que José Mourinho a pris les rênes du club.

Cette saison encore, Martial est considéré comme un supersub plus que comme un titulaire indiscutable et à 22 ans, il semble en être lassé. Il y a quelques jours, RMC annonçait qu’il avait pris la décision de quitter le club à l’issue de la saison. Cela tombe bien, plusieurs clubs sont déjà sur les rangs : la Juventus Turin, Tottenham ou encore l’Atlético Madrid.

Le FC Barcelone veut encore muscler son secteur offensif

Mais voilà, c’est une autre formation encore plus prestigieuse qui se signale désormais. Selon les informations du Daily Mail, le FC Barcelone a signalé son intérêt et pourrait formuler une offre de 70 M€ cet été pour s’attacher les services de l’ancien Monégasque. Une belle porte de sortie pour le joueur ? Oui… et non.

Comme souvent dans ces cas-là, le prestige du club intéressé peut aller à l’encontre du temps de jeu désiré. Avec l’armada offensive déjà à disposition des Barcelonais, Martial peut-il prétendre à autre chose qu’à un statut de joker offensif ? D’autant que le club catalan rêve de s’offrir Antoine Griezmann au cours du mercato estival. Au moins, Martial aura le choix cet été, entre des destinations différentes en termes de prestige et de perspectives personnelles.