Paul Pogba aurait probablement aimé connaître une autre saison. Presque parti au clash avec son club, Manchester United, l’été dernier, afin de quitter le club, l’international français s’est ensuite blessé à la cheville. Il s’est même fait opérer et c’est en partie pour cela qu’il n’a joué que sept rencontres (cinq titularisations) en Premier League cette année. Il espérait probablement aussi briller à l’Euro, sauf que ce dernier a été - logiquement - repoussé d’une saison.

Pourtant, ses envies de départs sont toujours présentes. Depuis quelques semaines maintenant, on évoquait le fait que la Juventus Turin était en pole pour rapatrier le milieu de terrain. Le Real Madrid, où Zinedine Zidane, l’entraîneur, en est fan, semblait un peu en retrait et surtout se projetait encore un peu plus vers l’avenir puisque les médias espagnols indiquaient qu’Eduardo Camavinga, au profil Pogba-like, était dans les petits papiers de Florentino Perez.

Il a dit à Zidane qu’il priorisait le Real Madrid

Mais, ce lundi matin, As en remet une couche sur La Pioche. Le quotidien espagnol fait sa Une avec l’un des hommes de base de Didier Deschamps et écrit : Paul Pogba, plus proche de Madrid. Dans l’entourage du natif de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, on laisse entendre que la priorité de Pogba serait de rejoindre la capitale espagnole devant retrouver la Vieille Dame, qu’il a bien connue (2012-2017) et même une prolongation chez les Red Devils.

C’est aussi ce qu’aurait affirmé le champion du Monde 2018 à Zinedine Zidane lorsqu’ils se sont rencontrés en octobre dernier du côté de Dubaï (Émirats arabes unis). Son prix aurait largement chuté et surtout Manchester United est dans une impasse. Le souhait de la formation anglaise est de le prolonger d’une saison (son contrat se finit en 2021) sauf que cela « ne ferait que mettre le joueur en colère et le rendrait mécontent pendant un an », souffle son entourage à As. Voilà une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane.