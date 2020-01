Depuis quelques saisons maintenant, le Real Madrid s’est fait une spécialité de recruter de jeunes pépites brésiliennes bourrées de talent. Après Vinicius, arrivé à l’été 2017 en provenance de Flamengo contre 45 M€, c’est Rodrygo qui est venu pour la même somme à l’été 2019 depuis Santos. Ce n’est pas terminé car la Casa Blanca vient d’annoncer le transfert de Reinier, le milieu offensif de Flamengo. L’officialisation a tout juste eu lieu car le joueur vient de fêter ses 18 ans.

« Le Real Madrid et le Club de Regatas do Flamengo ont accordé le transfert de Reinier, qui est désormais lié au club jusqu’en 2026 », annonce le communiqué du Real Madrid. Le jeune Brésilien ne devrait dans un premier temps pas avoir beaucoup de temps de jeu avec l’équipe première, puisque le club précise bien qu’il intègrera dans un premier temps le Real Madrid Castilla.

Un potentiel à confirmer

Les Merengues attendent tout de même un retour sur investissement. Car comme avec les cas de Vinicius et de Rodrygo, ils ont dépensé une grosse somme d’argent, payant la marge de progression et le très potentiel de l’international U17. Le transfert est estimé à environ 40 M€. 35 M€ iront directement dans les caisses du Mengão, soit 80 % de la clause libératoire, alors que les 5 M€ restants sont prévus pour l’agent, la famille et enfin le joueur.

Le pari est grand tout de même car Reinier n’a même pas une saison professionnelle derrière lui. Lancé par Jorge Jesus, il apparaît pour la première fois en août dernier. Le milieu offensif a aligné de très solides prestations avec 6 buts et 2 passes décisives en 14 matches de championnat, qu’il a remporté en novembre dernier. Il a également disputé une rencontre de Copa Libertadores, soulevant le trophée dans une finale où il est resté sur le banc. C’est maintenant un autre monde qui l’attend.