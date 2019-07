Viendra, viendra pas ? Voici la question que tout le monde se pose à l’Olympique de Marseille concernant l’avant-centre argentin de Boca Juniors Dario Benedetto. Alors que l’affaire semblait plutôt bien partie, mais la formation argentine à qui appartient l’international albiceleste avait fait machine arrière. On annonçait un accord entre toutes les parties ? Il n’en était rien. Les dirigeants du club avaient même décidé de communiquer à propos des offres de l’OM.

« Marseille a fait une première offre, que Boca a refusée. Ils en ont fait une nouvelle, on va l’analyser aujourd’hui. Il n’y a rien de bouclé ni d’avancé. Je vais déjeuner avec le coach pour en parler. J’espère pouvoir tenir ma promesse de lui laisser les joueurs à disposition (pour le 8e de finale de Libertadores). J’ai aussi été très clair, je vais analyser cette proposition, car je ne vais pas retenir un joueur qui pense à aller en Europe. Je vais répondre aujourd’hui au club français, mais je dois d’abord en parler avec le coach. De toute façon, si nous acceptons l’offre, il partira le 1er août. S’il jouera ou non (la Libertadores), ce sera une question tactique, la décision reviendra à Gustavo », avait ainsi sorti le président Daniel Angelici.

Une arrivée juste avant le début du championnat ?

Toutefois, il semble pourtant bien qu’un accord ait été trouvé entre toutes les parties. Si celui entre le joueur et l’OM a déjà quelques jours maintenant, celui entre les deux écuries serait intervenu cette nuit. En effet, si on en croit les informations de TyC Sports, la contre-offre de Boca Juniors de 16 millions d’euros a été acceptée par les dirigeants de l’Olympique de Marseille et il ne resterait qu’un petit détail à régler entre les deux parties.

Acuerdo entre Boca y Olympique por Benedetto : solo queda una dudahttps://t.co/SLzY33X2QE — TyC Sports (@TyCSports) July 21, 2019

Mais ce n’est pas un petit détail. En effet, il faudra maintenant décider quand le joueur va pouvoir rejoindre ses futurs coéquipiers et André Villas-Boas. Car, comme expliqué plus haut, Boca jouera les huitièmes de finale de la Libertadores (retour le 1er août) et aimerait disposer de leur attaquant. L’année passée déjà l’OM avait eu affaire à ce genre de procédé lors du transfert de Nemanja Radonjic qui avait joué avec l’Étoile Rouge de Belgrade le tour préliminaire de la Ligue des Champions, ne participant donc pas à la préparation avec l’OM.

