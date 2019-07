L’Olympique de Marseille semble bel et bien décidé à offrir Dario Benedetto (29 ans) à André Villas-Boas. Le technicien lusitanien, qui apprécie le profil du joueur, l’a déjà contacté pour lui faire part de son intérêt. Andoni Zubizarreta lui a emboîté le pas. Et le directeur sportif s’est rapidement mis d’accord avec l’international argentin (5 sélections), à en croire les dires de son représentant Christian Bragarnik.

« La réalité, c’est que l’Olympique de Marseille a discuté avec nous. Je peux parler au nom du joueur, et nous sommes parvenus à un accord », a-t-il avoué au micro de la télévision argentine Fox Sports avant de préciser. « Ils m’ont demandé les conditions, je les ai transmises, il y a un accord verbal mais il n’y a rien de signé ». Si tout semble réglé avec le buteur de Boca Juniors et son entourage, les négociations sont en revanche toujours en cours entre les deux écuries.

L’OM et Boca négocient

« Il reste le plus difficile, qui est de finaliser entre les deux clubs. (...) Boca et l’Olympique doivent désormais tous les deux évaluer la partie du transfert entre les clubs, ce qui ne me concerne pas », a poursuivi l’agent sud-américain, qui a expliqué que le désir du joueur était de rejoindre l’écurie phocéenne. Les tractations battent d’ailleurs leur plein. L’OM a fait une première proposition, située entre 11 et 12 M€. Offre refusée par les Xeneizes, qui s’en remettent à la clause libératoire du joueur, fixée à 21 M€.

Selon les médias argentins, parmi lesquels Olé, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, qui entendent boucler l’affaire d’ici la fin de la semaine, sont revenus à la charge ces dernières heures avec une proposition de l’ordre de 16 M€. Un montant que les Argentins considèrent comme bien plus raisonnable. L’opération Dario Benedetto a donc tout pour arriver à bon port. C’est AVB qui va être content !

