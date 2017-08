A défaut de voir débarquer Marco Verratti au Camp Nou, les supporters catalans devront se consoler avec l’international brésilien Paulinho. Longtemps réticent à l’idée de céder son milieu de terrain, Guangzhou Evergrande aurait finalement baissé pavillon face à l’insistance catalane. Ce samedi, Mundo Deportivo révèle ainsi que le joueur serait attendu lundi prochain à Barcelone pour finaliser les derniers détails de son arrivée.

Le quotidien espagnol précise également que le transfert rapporterait environ 40 millions d’euros au club chinois. Il ne resterait plus que le montant des bonus à boucler pour officialiser la transaction. Paulinho s’apprête donc à retrouver l’Europe deux ans après l’avoir quitté. Pendant son passage en Chine, le joueur auriverde a prouvé qu’il restait une valeur sûre s’assurant ainsi une place de titulaire au sein de la sélection brésilienne.

Après avoir porté les couleurs de Tottenham, le principal protagoniste va franchir un nouveau palier dans sa carrière. Son arrivée au Barça reste indépendante aux dossiers Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. En interne, le Barça précise que les choses se sont accélérées concernant Paulinho et qu’un accord devrait intervenir dans les prochaines heures. Après Nelson Semedo et Deulofeu, les Blaugranas s’apprêtent donc à accueillir leur troisième recrue estivale.