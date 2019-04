Non, Arsène Wenger ne s’est pas reconverti dans la musique. Certes, son nom s’affichait bien en grandes lettres rouges sur la façade de l’Olympia, mais c’est bien pour parler football que l’ancien entraîneur d’Arsenal était présent sur la scène de la mythique salle parisienne, sous les yeux notamment de Kylian Mbappé. Pendant deux heures, il a livré le récit de sa carrière, ses enseignements, ses méthodes de management devant un public conquis, qui a eu le droit de lui poser quelques questions.

Et évidemment, le sujet Paris Saint-Germain a été mis sur la table, sans que cela étonne Arsène Wenger. Un spectateur lui a donc demandé s’il pouvait rejoindre le club de la capitale prochainement. « Je n’en sais rien. Le PSG a une super équipe, il y a une forme de malédiction avec la Ligue des Champions, mais il ne faut pas oublier le reste (les titres en France). Ils arriveront à franchir le dernier obstacle. L’impatience est réelle et exacerbée autour de ce club », a-t-il répondu, relayé par Le Figaro. Il s’est ensuite épanché sur son état d’esprit depuis la fin de son aventure à Arsenal l’été dernier.

« L’adrénaline me manque »

« J’ai une forme de tristesse. La compétition me manque car je n’ai fait que ça dans ma vie. J’ai apprécié d’avoir du temps libre, me promener dans Paris, aller en Corse, prendre du temps pour moi et les miens, mais l’adrénaline me manque », a-t-il confessé. Âgé de 69 ans, Wenger commence donc à s’impatienter. Est-ce pour autant qu’il va sauter sur la première proposition ? Pas vraiment. En homme réfléchi, il souhaite trouver le poste idéal.

« Je dois prendre une décision entre un meilleur partage de mon temps, j’ai fait 35 ans sans arrêter … J’aimerais trouver un compromis en partageant ce que je sais et en même temps avoir du temps pour moi auprès des gens que j’ai négligés toute ma vie. Le PSG ? Je ne suis candidat à rien. Je suis un homme qui vogue au gré de ses intuitions et inspirations. Une sélection nationale ? Peut-être, mais si ça se fait, ce sera avant la Coupe du Monde (2022 au Qatar) », a-t-il expliqué à la fin de sa conférence. Wenger a donc dévoilé les conditions souhaitées pour son futur travail. Reste à savoir qui saura le convaincre.