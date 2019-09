Six matches, trois points, zéro victoire, sept buts marqués, quatorze buts encaissés. Voici le bilan de l’AS Monaco depuis le début de la saison de Ligue 1 et cela ne s’annonce guère mieux pour la journée de championnat qui va se jouer en ce milieu de semaine puisque les Asémistes vont devoir affronter un OGC Nice en pleine bourre dans un derby méditerranéen qui s’annonce bouillant (rencontre à suivre avec nous sur notre live commenté). De quoi se poser la question de l’avenir de Leonardo Jardim dès mercredi matin.

Car si le match nul à Reims est un bon point de pris à l’extérieur, les résultats et le contenu sont bien décevants. Comme l’année passée, le technicien portugais pourrait ne passer l’hiver si on en croit les informations du journal L’Équipe en ce lundi matin. Pourtant celui qui a été démis de ses fonctions l’année passée, puis a été remplacé au pied levé par Thierry Henry avant de revenir en sauveur sur le Rocher, s’est montré très conscient en conférence de presse.

« On joue toujours notre avenir »

« Je sens toujours la même chose, le président est toujours le même. On est restés toujours droit. On est deux personnes qui se respectent beaucoup et on sait bien ce qu’il se passe. J’ai toujours eu un grand soutien de sa part, même quand je suis parti », a-t-il commencé par expliquer devant les médias alors que Claude Puel, libre de tout contrat, semble attendre patiemment que la place sur le banc des pensionnaires du Stade Louis II se libère.

« Il n’y a rien de personnel. L’entraîneur est toujours responsable des mauvais résultats (...) Un ami dit que sa valise reste toujours derrière la porte, les entraîneurs sont comme ça... On joue toujours notre avenir », a ensuite poursuivi Leonardo Jardim. Une défaite contre Nice pourrait-elle sceller le sort de Jardim ? Cela reste une possibilité d’autant que Dijon, qui semble retrouver son allant va affronter un Marseille avec beaucoup d’absents (rencontre également à suivre sur notre live commenté). Si les Bourguignons s’imposent sans que l’ASM fasse de même, cette dernière sera la lanterne rouge du championnat hexagonal.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10