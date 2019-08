Une affiche de gala. Ce vendredi soir à 20h45 au stade Louis II (match à suivre en direct en live commenté), l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais vont ouvrir le bal pour cette première journée de Ligue 1 Conforama. Un championnat de France où les deux formations ont pas mal d’ambitions cette saison 2019-2020. Du côté du club de la Principauté, l’objectif sera purement et simplement de faire mieux que la saison dernière tout en essayant de jouer les premiers rôles. Côté rhodanien, le but sera de se qualifier pour la Ligue des Champions tout en tentant de remporter un trophée sur la scène nationale. Le tout sous la houlette du nouvel entraîneur Sylvinho.

Le Brésilien va diriger son premier match en championnat. Après une préparation parfois inquiétante au niveau du jeu (4 défaites, 1 victoire lors des amicaux), Sylvinho a assuré que son équipe serait prête pour affronter Monaco. Pour cette rencontre, le nouvel homme fort de l’OL devrait faire jouer son équipe en 4-3-3, son système de prédilection. Malgré l’arrivée de Tatarusanu et une prolongation qui traîne, Anthony Lopes débutera bien dans les cages. Devant lui, Joachim Andersen et Jason Denayer seront associés dans l’axe. Ils seront épaulés par les latéraux Léo Dubois (à droite) et Youssouf Koné (à gauche), revenu il y a peu de vacances.

Monaco sans Falcao et Golovin

Au milieu, Thiago Mendes évoluera en sentinelle. Il devrait être accompagné par Lucas Tousart et Houssem Aouar. Enfin, Bertrand Traoré et Memphis Depay soutiendront Moussa Dembélé. Un onze qui a fière allure sur le papier. En face, Leonardo Jardim, lui aussi, devrait miser sur un 4-3-3. Le coach portugais doit faire sans de nombreux blessés et sans Radamel Falcao et Aleksandr Golovin, tous les deux suspendus. Arrivé durant le mercato, Benjamin Lecomte devrait fort logiquement être titularisé. L’ancien joueur de Montpellier ne sera pas la seule recrue, a priori, à débuter. Arrivé il y a seulement quelques jours pour compenser le départ de Djibril Sidibé à Everton, Ruben Aguilar devrait être aligné au poste de latéral droit.

Côté gauche, c’est Fodé Ballo-Touré qui devrait être présent. Les deux hommes tenteront d’aider le duo Jemerson-Panzo à contenir les offensives lyonnaises. Kamil Glik pourrait aussi remplacer Panzo. Dans le cœur du jeu, on retrouverait le trio Fabregas-Henrichs-Traoré. Sur les ailes, Gelson Martins (à droite) et Rony Lopes (à gauche), qui est courtisé par Séville, débuteront la partie. Ils seront là pour soutenir le jeune Lyle Foster, aligné en pointe du fait notamment de la suspension de Falcao et de l’absence d’une recrue offensive. En reconstruction, Monaco comme Lyon espèrent commencer cette saison du bon pied avec une victoire ce soir au stade Louis II.

