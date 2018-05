La rumeur Gianluigi Buffon au PSG a provoqué une onde de choc en Italie. L’inoxydable portier italien qui a annoncé son départ de la Juventus ce jeudi, devrait donc s’envoler vers d’autres cieux. Et le capitaine de la Vieille Dame verrait les propositions défiler depuis son annonce de quitter la Juve. Ainsi, le Paris Saint-Germain se serait clairement positionné dans ce dossier. Les dirigeants parisiens qui souhaitent attirer un gardien de renommée internationale, aurait lancé leur opération séduction auprès du portier italien ces dernières heures.

Un contrat portant sur deux saisons l’attendrait dans la capitale française ainsi que des émoluments astronomiques estimés entre 7 et 8 millions d’euros annuels. Une offre difficilement refusable pour l’intéressé... Selon les informations de la Gazzetta dello Sport ce samedi, Buffon aurait signifié aux hautes sphères parisiennes, son intention de leur communiquer sa réponse en milieu de semaine prochaine. Une décision qui influencera indirectement le dénouement de deux dossiers brûlants : ceux d’Alisson Becker et Gianluigi Donnarumma. Le gardien de l’AC Milan qui se trouve également sur les tablettes parisiennes ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Les gardiens vont enflammer le mercato

Son agent Mino Raiola, pousse depuis plusieurs semaines pour le transférer au PSG. Problème, l’opération ne se réalisera pas en dessous des 70 millions d’euros. Montant qui pourrait être rédhibitoire surtout en cas de sanction de l’UEFA via son fair-play financier... En cas de réponse positive de Buffon au PSG, le gardien milanais se retrouverait donc dans une situation compliquée... Outre Donnarumma, le cas Alisson Becker cristallise également l’attention en Italie. Pour le moment, l’AS Roma repousse toutes les avances concernant son gardien brésilien. Mais pour combien de temps ?

Surtout que le Real Madrid chercherait un grand gardien pour la saison prochaine, et reste donc à l’affût dans ce dossier. Enfin, les cas David De Gea et Thibaut Courtois ne sont pas à occulter. Le premier cité suscite également un intérêt prononcé du Real Madrid et le deuxième se verrait bien porter la tunique Merengue l’été prochain, à moins que l’Atlético de Madrid ne se sépare de Jan Oblak... Ce qui laisserait la porte grande ouverte à un retour de Courtois chez les Colchoneros... Qu’on se le dise, le mercato estival sera aussi celui des gardiens !