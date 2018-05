À 40 ans et après dix-sept ans de bons et loyaux services, Gianluigi Buffon a officialisé hier ses adieux à la Juventus. Cependant, s’il a confirmé qu’il ne sera plus le gardien de la Vieille Dame la saison prochaine, le champion du monde 2006 n’a pas annoncé pour autant la fin de sa carrière sportive. « Mon futur ? J’ai dit que j’ai eu des propositions intéressantes sur et en dehors du terrain. Je verrai le choix que je ferai et qui sera le mieux pour moi ».

Et selon la presse italienne, si Buffon hésite à raccrocher les crampons, c’est parce qu’il a été contacté par le Paris Saint-Germain. En quête d’un portier de renom, le club de la capitale aurait proposé au Transalpin un contrat de deux ans. Un choix qui n’est pas forcément un message idéal pour un Alphonse Aréola devenu titulaire dans les cages franciliennes, mais qui a tout son sens surtout si Paris doit composer avec une sanction infligée par l’UEFA dans le cadre du respect du fair-play financier.

Paris envoie du lourd à Buffon

Interrogé par le média Radio Sportiva, l’agent du joueur Silvano Martina a d’ailleurs confirmé que les approches faites à son protégé (PSG, Real Madrid, Liverpool entre autres) ne le laissaient pas insensible. « Il y a des offres pour Buffon. Gigi n’a pas voulu en parler, donc je ne vais pas le faire. Ce sont des choses qui pourraient l’intéresser, mais il n’a encore rien décidé. Il a de la chance par rapport aux autres gardiens. Il ne perd pas de ses qualités au fil des années, comme Julio César. En plus de sa classe, il a une condition physique qui tient la route. Avec toutes ces qualités, pourquoi ne pas penser à aller de l’avant ? Maintenant, il est normal qu’il prenne une dizaine de jours pour réfléchir ».

Et selon la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain a donné de quoi réfléchir à Buffon. À la Juventus, l’Italien touche environ 4,5 M€ par saison. Aujourd’hui, Paris lui offrirait près du double, à savoir entre 7 M€ et 8 M€ ! Hier, l’intéressé a fait savoir que s’il choisissait de continuer sa carrière, ce serait dans un club jouant les premiers rôles. Le PSG lui offrirait cette possibilité, tout en touchant un salaire très confortable pour son âge. À suivre.