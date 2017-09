Au pays du mercato, l’été a été particulièrement agité. L’AC Milan a mené une campagne de recrutement ambitieuse et impressionnante grâce à l’apport de ses nouveaux investisseurs chinois. Les autres cadors italiens n’ont pas non plus lésiné sur les moyens pour se renforcer durant l’intersaison. Tout cela a eu un impact sur le classement des joueurs les mieux payés de la Serie A, dévoilé chaque saison par La Gazzetta dello Sport. Un classement qui était dominé l’année dernière par Gonzalo Higuain fraîchement transféré du Napoli à la Juventus. Qu’en est-il cette année ?

Avec un salaire de 7,5 M€ par an, l’Argentin est toujours sur la plus haute marche du podium. Mais il n’est plus tout seul. En effet, il partage cette première place avec son désormais ex-coéquipier, Leonardo Bonucci. Le roc défensif transalpin a quitté Turin où il était pourtant un cadre de l’équipe. Sa relation très tendue avec son entraîneur Massimiliano Allegri aurait causé son départ. C’est à l’AC Milan qu’il va tenter de relever un nouveau challenge. Dans la cité lombarde, celui qui a été nommé capitaine de l’équipe touche donc un salaire de 7,5 M€. Il touchait 3,5 M€ par saison chez les Bianconeri.

Des salaires en nette augmentation

En deuxième position, on retrouve Paulo Dybala. Malgré des approches du Real Madrid et du FC Barcelone, le lutin argentin est resté à Turin. Il a même prolongé son contrat en avril dernier. L’occasion pour le joueur sous contrat jusqu’en 2022 d’avoir une belle revalorisation salariale. Avec un salaire de 7 M€ par année, il a fait une entrée fracassante dans le classement des joueurs les mieux payés du Calcio. Enfin, Gianluigi Donnarumma (AC Milan) et Douglas Costa (Juventus) complètent le podium avec un salaire de 6 M€ par saison. On retrouve des joueurs des cadors italiens, Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma ou encore Naples, aux places suivantes (voir vidéo).

Du côté des entraîneurs, Massimiliano Allegri conserve sa première place. Et de très loin. Le technicien transalpin, qui a mené son équipe à la finale de la Ligue des Champions en 2017, est même passé en une année, d’un salaire de 5 M€ à 7M€. Il est suivi par Luciano Spalletti. Le coach a quitté l’AS Roma pour prendre les commandes de l’Inter Milan. En Lombardie, il touche un salaire de 4 M€ par an, c’est un million de plus que ce qu’il gagnait au sein de la capitale italienne. À la troisième place, on retrouve Vincenzo Montella. L’entraîneur de l’AC Milan est payé 3 M€ à l’année, contre 2,2 M€ en 2016. Pour les joueurs comme les entraîneurs, l’étude de la Gazzetta montre que les salaires ont nettement augmenté en Serie A.