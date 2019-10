Il est loin le temps où les supporters marseillais s’enflammaient pour Frank McCourt. Loin le temps où l’Américain débarquait avec des annonces XXL : 200 M€ alloués au mercato, la Ligue des Champions chaque saison, etc. Aujourd’hui, il ne semble plus que rester quelques miettes du Champions Project à l’Olympique de Marseille. Trois ans après l’arrivée de l’homme d’affaires américain sur la Canebière, La Provence a en effet dressé un énième bilan de l’ère McCourt en guise de gâteau d’anniversaire. Un gâteau qui va sans doute provoquer plus d’indigestion qu’autre chose.

Car si la finale de la Ligue Europa disputée en 2018 avait relancé l’optimisme phocéen quant à un retour au premier plan de l’OM sur la scène européenne, la fin du règne de Rudi Garcia a tout gâché. Et aujourd’hui, André Villas-Boas doit peut-être se demander ce qu’il est venu faire sur la Canebière, puisque presque toutes les têtes pensantes du club semblent sur la sellette (sans parler d’un manque cruel de moyens financiers pour le Portugais). A commencer par le président Jacques-Henri Eyraud. Très fragilisé depuis la fin très controversée du règne de Rudi Garcia, JHE n’est plus décrit par le quotidien local comme le président du renouveau tant attendu après l’ère Labrune.

Eyraud isolé, Zubizarreta moins actif

Outre des choix presque tous contestés (l’épisode de la tisane avec les journalistes, ses relations compliquées avec les supporters, le timing de la prolongation de Garcia, la gestion du mercato, entre autres), Eyraud a également agacé en interne. Le journal nous apprend ainsi que le patron de l’OM s’est coupé de nombreux collaborateurs parce qu’il n’a cessé de leur donner des leçons de gestion depuis sa prise de fonction. Eyraud serait donc logiquement de plus en plus isolé et l’une des principales qualités restantes serait « d’être le premier à cogiter lorsqu’il s’agit de trouver des solutions radicales pour se débarrasser d’éléments jadis appréciés », écrit La Provence.

Une référence très claire au cas d’Henri Bedimo, Rod Fanni ou encore Adil Rami. Enfin, ses relations avec son directeur sportif Andoni Zubizarreta seraient également très froides. Le futur de l’Espagnol fait d’ailleurs beaucoup parler. Annoncé sur la sellette, « Zubi » continue d’accompagner l’équipe première dans certains déplacements (alors qu’Eyraud serait de plus en plus distant), mais il est de moins en moins impliqué dans le centre de formation. Quand on sait qu’il avait mis la formation phocéenne au coeur de son projet à son arrivée, ça en dit long sur l’évolution du personnage à l’OM. Bref, autant d’éléments qui n’ont rien de rassurant pour la suite du projet de McCourt à l’OM...