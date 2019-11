Choc des extrêmes ce vendredi soir à Gaston-Gérard. Dijon, lanterne rouge de Ligue 1, accueille le Paris SG, leader incontesté du championnat, pour le compte de la 12e journée. Les Bourguignons de Stéphane Jobard - privés de Mickaël Alphonse, Enzo Loiodice et Naif Aguerd - se présenteront dans un 4-4-2 compact pour gêner la construction parisienne. Alfred Gomis fera bonne garde dans les buts, derrière une ligne de quatre.

Sénou Coulibaly et Bruno Ecuele Manga formeront la charnière centrale, tandis que Fouad Chafik, à droite, et Hamza Mendyl, à gauche, se chargeront eux des couloirs. Dans l’entrejeu, Wesley Lautoa et Didier Ndong devraient être titularisés. Romain Amalfitano, à droite, et Matheus Pereira, à gauche, auront eux pour mission d’animer les couloirs, tout en bloquant les montées des latéraux adverses.

Six absents de taille côté PSG

Enfin, le capitaine Julio Tavares tentera d’inquiéter la défense francilienne, soutenu par le jeune Anglais Stephy Mavididi. Thomas Tuchel, de son côté, doit aussi composer avec de nombreux absents. Thilo Kehrer, Thomas Meunier, Ander Herrera, Marco Verratti, Neymar et Thiago Silva ne sont ainsi pas du voyage en Côte d’Or. Keylor Navas sera aligné dans les cages des Rouge-et-Bleu.

Une ligne de quatre défenseurs tient la corde pour démarrer, avec, de droite à gauche, Colin Dagba, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa. Marquinhos opérera comme sentinelle, flanqué d’Idrissa Gueye et Leandro Paredes. Edinson Cavani devrait lui démarrer d’entrée dans l’axe, Kylian Mbappé et Angel Di Maria s’occupant eux des ailes, respectivement à droite et à gauche.