Les droits télévisuels, en France, c’est quelque chose ! Alors que Mediapro s’apprête à entrer sur le marché français dès la saison prochaine, Canal +, un peu délaissé par les derniers droits nationaux a décidé de passer à la vitesse supérieure pour rester l’un des acteurs majeurs du football hexagonal. En décembre dernier, la chaîne cryptée s’était mise d’accord avec beIN Sports pour la Ligue des Champions, alors que la première citée a déjà récupéré la co-diffusion de la Premier League avec RMC.

Ce mercredi, les deux chaînes ont fait parvenir un communiqué aux rédactions afin d’annoncer que leur accord du dernier mois de l’année 2019 de distribution exclusive et de sous-licence était enfin officiel. « Selon les termes de l’accord, CANAL+ proposera dans ses offres l’ensemble des chaînes de sport premium de beIN SPORTS. En parallèle, CANAL+ devient le distributeur exclusif de beIN SPORTS sur toutes les plateformes et auprès de l’ensemble des opérateurs tiers en France », peut-on ainsi lire.

Canal aura bien de la Ligue 1

Mais ce n’est pas tout. En effet, alors que Canal ne disposait plus de rencontres de l’élite française sur la période 2020-2024, beIN a décidé de sous-licencié et donc d’impliquer Canal sur ce nouveau cycle. « De plus, beIN SPORTS a sous licencié en exclusivité à CANAL+ ses droits 2020-2024 de football de Ligue 1, permettant aux abonnés de CANAL+ de bénéficier de deux matches par journée, dont 28 des 38 meilleures affiches de Ligue 1 de chaque saison, dès la prochaine saison (2020-2021). L’accord exclusif est valable pour une période de 5 ans renouvelable », est-il écrit.

Alors qu’on imaginait Canal + mal en point à cause des pertes de droits successives, la chaîne cryptée a donc fait le tour de force d’être finalement présent partout ou presque la saison prochaine (Premier League, Ligue 1 et Ligue des Champions). « Nous nous félicitons de ce partenariat avec beIN SPORTS, dont l’offre sportive de très grande qualité complète parfaitement la nôtre. Cet accord, qui est une excellente nouvelle à la fois pour nos abonnés et pour tous les amateurs de sport, permettra à CANAL+ de continuer à diffuser la Ligue 1 au-delà de la saison en cours, avec 28 des 38 meilleurs matchs de chaque saison en exclusivité jusqu’en 2024. Nous sommes très honorés de la confiance que nous accorde beIN Sports pour commercialiser ses chaînes en France », s’est félicité Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal +.

De son côté, Yousef Al-Obaidly, le président de beIN Sports France et PDG de beIN media group continue d’expliquer que tout est inscrit dans un plan de croissance : « nous nous félicitons de ce partenariat avec beIN SPORTS, dont l’offre sportive de très grande qualité complète parfaitement la nôtre. Cet accord, qui est une excellente nouvelle à la fois pour nos abonnés et pour tous les amateurs de sport, permettra à CANAL+ de continuer à diffuser la Ligue 1 au-delà de la saison en cours, avec 28 des 38 meilleurs matchs de chaque saison en exclusivité jusqu’en 2024. Nous sommes très honorés de la confiance que nous accorde beIN Sports pour commercialiser ses chaînes en France ». Une nouvelle qui devrait faire rire jaune Mediapro, qui pensait déjà avoir tué le père, Canal +.