« La chambre de contrôle financier des clubs a décidé de clore l’enquête sur le Paris SG. Cette décision fait suite à une étude détaillée des transferts et des contrats et des comptes qui ont confirmé que le club était dans les clous du fair-play financier de l’UEFA ». Par ces mots, le 13 juin dernier, l’UEFA annonçait qu’il n’y allait avoir aucune sanction à l’égard du PSG après l’enquête de l’organisme européen qui cherchait notamment à savoir si certains contrats de sponsoring signés par le club n’étaient pas surévalués.

Le PSG devait également générer 60 millions d’euros avant la fin de l’exercice, chose réalisée avec brio par la direction parisienne avec les ventes de joueurs comme Odsonne Edouard (Celtic, 10M€), Jonathan Ikoné (Montpellier, 5M€), Javier Pastore (AS Roma, 24,7M€) ou Yuri Berchiche (Athletic, 24M€). Le club de la ville lumière semblait donc bel et bien tiré d’affaire. Mais José da Cuña, le président de l’ICFC, l’instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA, a décidé de revenir sur cette décision.

El Pais évoque des irrégularités

« Au vu de la récente décision prise par l’enquêteur principal de l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de clore l’enquête relative au Paris Saint-Germain – qui avait été ouverte le 1er septembre 2017 –, le président de l’ICFC a décidé de soumettre cette décision à la chambre de jugement de l’ICFC pour réexamen. Cette annonce ne préjuge en aucune manière du résultat du réexamen qui sera réalisé par la chambre de jugement de l’ICFC », précise ainsi l’organisme qui régit le football européen dans son communiqué officiel.

Si l’UEFA reste ainsi assez réservée dans son communiqué, le quotidien généraliste espagnol El Pais dévoile plus de détails. Des irrégularités auraient ainsi été détectées dans l’enquête, et plus particulièrement dans la justification livrée par les enquêteurs à cette absence de sanction, et le PSG est ainsi à nouveau sous le coup d’une sanction, qui peut aller d’un encadrement des transferts à une exclusion des compétitions européennes. On devrait avoir plus d’informations à ce sujet dans les jours à venir...