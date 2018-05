Les sanctions communiquées ce lundi par la commission d’appel de la FFF concernant les incidents d’OM-OL n’avaient pas été digérées côté rhodanien. En effet, l’instance avait infligé cinq matchs fermes à Anthony Lopes mais aussi un match ferme et un avec sursis pour Marcelo et Mouctar Diakhaby. Jean-Michel Aulas avait publiquement exprimé son mécontentement face à ces décisions. Mais il faut croire que le président de l’Olympique Lyonnais a plus d’un tour dans son sac.

Selon les informations de l’Equipe, ce dernier a habilement retourné la situation en sa faveur, et ce dans la plus grande discrétion. En effet, JMA avait discrètement effectué une demande de conciliation auprès du CNOSF, qui a été acceptée. Conséquence directe pour l’OL, la sanction concernant Diakhaby devient donc suspensive et permettra au défenseur central lyonnais de disputer la rencontre samedi face à Strasbourg.

Ce dernier devrait donc constituer la charnière centrale rhodanienne avec Jérémy Morel en l’absence de Marcelo suspendu. En parallèle, l’Olympique Lyonnais n’a pas souhaité faire appel concernant Marcelo suspendu un match ferme plus un avec sursis. Une démarche subtile réalisée par le président Aulas qui quelque soit la décision du CNOSF pour Diakhaby, pourra compter sur sa présence face à Nice lors de la 38e journée de Ligue 1. Un sacré coup qui relève presque du génie pour Jean-Michel Aulas...