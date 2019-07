L’AS Monaco risque d’être l’un des principaux agitateurs de ce mois d’août sur le mercato. Le club du Rocher travaille effectivement sur plusieurs pistes pour le moins intéressantes pour renforcer son effectif. Le nom de Mariano Diaz revient régulièrement dans les médias espagnols comme potentielle recrue des Asémistes, qui auraient aussi des Romains comme Grégoire Defrel, Steven Nzonzi et Patrik Schick en ligne de mire.

On a aussi récemment parlé de quelques pistes du côté de l’Inter, à l’image de Borja Valero ou de João Mário, en plus du joueur de Porto Danilo Pereira, mais les Portugais auraient fermé la porte à un départ de l’international lusitanien. Vous l’aurez compris, les dirigeants monégasques s’activent de tous les côtés pour offrir un effectif quantitativement et qualitativement fourni à Leonardo Jardim.

Un contrat de cinq ans à Monaco

Et voilà qu’un joueur dont on n’avait pourtant pas parlé serait sur le point de débarquer à Monaco. Il s’agit d’Henry Onyekuru, international nigérian de 22 ans. Selon les informations de l’Equipe, il serait en contact avancé avec l’AS Monaco, alors que le Liverpool Echo évoquait des négociations en cours entre les Monégasques et Everton plus tôt dans la matinée. L’Equipe ajoute que le joueur aurait confié à ses partenaires en club qu’il allait bien rejoindre les Rouge et Blanc, avec un contrat de cinq ans à la clé.

Onyekuru sort d’une belle saison à Galatasaray, où il était prêté par les Toffees. Il s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat turc, terminant la saison avec 14 buts en 31 rencontres de championnat avec les Stambouliotes. Seulement, il n’a jamais pu débuter avec le club de Liverpool depuis son transfert il y a deux ans, à cause de problèmes dans l’obtention de son permis de travail, impératif pour les extra-européens voulant jouer en Angleterre. Les montants de l’opération ne sont pas connus, mais l’Equipe explique que la valeur du joueur est estimée à 17 millions d’euros.

