L’année 2019 s’est relativement bien terminée pour l’AS Monaco. En effet, les Asémistes ont corrigé, au Stade Louis II, le troisième de Ligue 1, Lille, sur le score fleuve de cinq buts à un. Toutefois, il semble peu probable qu’on retrouve Leonardo Jardim pour la reprise de janvier. Le Portugais, menacé depuis quelque temps maintenant, pourrait ne pas survivre à une première partie de saison relativement ratée. Son équipe est pour le moment à cinq points du podium.

Hier, à l’issue de la confrontation face aux Dogues, le Portugais est resté évasif : « je ne sais pas… Avec toute cette brouille, je suis encore entraîneur aujourd’hui, je vais aller en vacances et je vais revenir. S’il se passe quelque chose, ce n’est pas moi qui déciderais. (...) Je n’ai pas parlé avec le président depuis longtemps. Avec Oleg non plus, il avait beaucoup d’affaires cette semaine ». Son président, Oleg Petrov a tenu un discours aussi nuancé en expliquant que l’équipe n’était clairement pas à sa place.

Marcelo Gallardo a dit non

Si tout le monde ignore pour le moment ce que sera l’avenir de Jardim, certains dirigeants plancheraient déjà sur l’après selon les informations de L’Équipe. Mauricio Pochettino aurait ainsi été indirectement sondé sans que l’option ne soit réellement d’actualité pour le moment. Comme nous vous le révélions, Laurent Blanc est bien une piste du club asémiste. Le Président a même rencontré les dirigeants de l’AS Monaco pour aller plus en profondeur.

Mais ce n’est pas tout. Marcelo Gallardo, l’entraîneur de River Plate, en course pour le titre en Argentine, a dit non à l’AS Monaco. C’est aussi le cas de l’ex-entraîneur du Valencia CF, Marcelino, qui souhaiterait plutôt prendre une formation l’été prochain pour démarrer un nouveau projet bien plus sereinement. En janvier, que ce soit pour les joueurs ou pour les entraîneurs rien est simple. Et c’est relativement à l’image de cette AS Monaco. Compliqué.