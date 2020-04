Du côté de Rennes, on procède à une petite révolution en interne. À la mi-mars, le club breton a ainsi annoncé l’intronisation de Nicolas Holveck en tant que nouveau président. Et ce dernier avait été très clair : il cherchait un directeur sportif. « Il faudra quelqu’un pour combler ce trou entre Julien et moi pour qu’on soit une équipe la plus complète possible. Et ça va être la priorité des prochains jours. Il ne faut perdre de temps. On doit préparer la saison prochaine très vite. On a besoin de cette personne très vite », avait-il déclaré.

Et Florian Maurice, responsable de la cellule de recrutement de l’OL, était le favori, avant même l’arrivée d’Holveck. Alors que les négociations semblaient un temps un peu bloquées, tout se serait accéléré ces dernières semaines. Le 27 mars dernier, Goal lançait ainsi que le Lyonnais se rapprochait considérablement du club breton. Et les dernières informations publiées ce lundi confirment qu’un départ de Maurice pour le Stade Rennais est plus que jamais d’actualité.

Houiller, l’homme clé pour trouver le remplaçant de Maurice

Selon l’Equipe, il aurait bel et bien pris la décision de quitter Lyon, et il l’aurait déjà fait savoir à ses dirigeants. Jérôme Bonnissel, qui travaillait sous ses ordres, pourrait également l’accompagner. Les divisions en interne, notamment avec un Juninho avec lequel il n’a jamais vraiment réussi à s’entendre sur le plan personnel, auraient été décisives dans cette décision. Et ce même si Jean-Michel Aulas a fait du mieux possible pour tenter de faire cohabiter les deux hommes.

Le président rhodanien va d’ailleurs avoir du boulot dans les prochaines semaines donc, puisque toujours selon le journal, l’Olympique Lyonnais a déjà commencé à lui chercher un successeur. La direction compte sur le réseau de Gérard Houiller pour trouver le candidat idéal, et Juninho aura également son mot à dire dans ce recrutement. Les prochaines semaines s’annoncent donc agitées en coulisses dans la capitale des Gaules.