Dans sept jours, les joueurs de l’Olympique de Marseille retrouveront les terrains du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus et ils découvriront un nouveau visage : André Villas-Boas. En effet, l’entraîneur portugais a été nommé après le licenciement de Rudi Garcia en toute fin de saison prochaine. Ainsi, ils pourront voir de plus près la façon de diriger de l’ancien entraîneur du FC Porto, de Tottenham et de Chelsea, notamment. Mais ce n’est pas tout.

Cette semaine devrait aussi voir le départ de certains joueurs bankables de l’effectif et on pense notamment à Morgan Sanson, qui pourrait partir à West Ham. L’argent récolté devrait ainsi faire du bien aux finances olympiennes et surtout montrer la bonne foi auprès du fair-play financier de l’UEFA. Mais ensuite, il conviendra de se renforcer. AVB et les dirigeants olympiens ont donc couché sur du papier les postes auxquels ils ont envie de voir arriver de nouveaux éléments et parmi ceux-ci on retrouve le poste d’attaquant.

Le montant de la clause libératoire ne sera pas atteint

Mario Balotelli parti en fin de contrat et Konstantinos Mitroglou toujours prêté à Galatasaray, seul Valère Germain peut occuper la pointe de l’attaque marseillaise. Sauf qu’une nouvelle tête devrait arriver cet été. Si on en croit les informations du média argentin TyC Sports, l’OM préparerait une offre pour l’avant centre de 29 ans de Boca Juniors Dario Benedetto. En fin de contrat au 30 juin 2021, son bail dispose d’une clause libératoire de 21 millions d’euros.

Sauf que l’offre de l’OM ne l’atteindra pas et devrait être refusée par le club argentin qui souhaite le conserver jusqu’au mois de décembre notamment. « Ils disent beaucoup de choses, mais il n’y a pas d’offre concrète, c’est un mensonge », a même avancé le joueur en conférence de presse il y a peu. Toutefois, dans le monde du football, tout va très vite et les changements de situations sont très nombreux. Reste à savoir si l’OM trouvera les mots et surtout les moyens pour convaincre l’attaquant et Boca.

