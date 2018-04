Le bonheur est dans le prêt pour Rémy Cabella (28 ans).Son départ de l’Olympique de Marseille l’été dernier vers l’AS Saint-Étienne a permis au milieu offensif de retrouver un temps de jeu conforme à ses ambitions et à son statut d’international tricolore (4 sélections). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien Montpelliérain en a profité pour retrouver des couleurs. Ses statistiques sont notamment là pour en témoigner (6 réalisations et 6 passes décisives toutes compétitions confondues).

Positionné en meneur de jeu, il a pleinement su profiter du nouvel air insufflé depuis cet hiver par Jean-Louis Gasset et ses recrues (Debuchy, Subotic, M’Vila) pour exprimer au mieux ses qualités. « Je me suis toujours bien senti ici, même quand les résultats n’étaient pas au rendez-vous. (...) Je suis en confiance et encore plus libéré avec l’arrivée de certains joueurs », a-t-il glissé, relayé par Le Progrès. Comme un poisson dans l’eau dans le Forez, le natif d’Ajaccio, prêté sans option d’achat, ignore encore de quoi son avenir sera fait.

L’OM veut profiter de sa belle saison pour le vendre

« Après, l’avenir, on ne le connaît pas. Personne ne sait ce qu’il va se passer », a-t-il indiqué. L’Équipe, pour sa part, croit en savoir un peu plus sur ce dossier. L’OM, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2020, songe sérieusement à profiter du bel exercice du Corse pour essayer de le vendre au meilleur prix une fois l’été venu. Il faut dire que les Phocéens doivent se montrer prudents au regard des menaces de sanctions qui planent sur eux pour non-respect des règles du fair-play financier.

Pour rappel, Rudi Garcia avait préféré conserver Lucas Ocampos l’été dernier aux dépens de RC10. Évidemment, les deux parties doivent encore se rencontrer à l’issue de la saison pour trouver un terrain d’entente. Mais si cette tendance se confirme, le milieu offensif peut se rassurer. Le quotidien sportif assure qu’outre l’ASSE, sans doute désireuse de conserver un tel atout, d’autres écuries sont attirées par son bel exercice. Le mercato de Rémy Cabella promet d’être animé !