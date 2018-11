Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a vaincu, dans la Somme, Amiens sur le score de trois buts à un. Florian Thauvin a inscrit un triplé et il est maintenant à dix réalisations en Ligue 1 depuis le début de la saison. L’Orléanais est bien parti pour faire la même saison que l’an passé (22 buts en Ligue 1). « Une mention particulière à Flo Thauvin qui a inscrit un triplé. Il travaille sa spéciale enroulée à l’entraînement , mais aussi en frappant fort au premier poteau. Il était en réussite. Mais je le sentais, il a fait un énorme match à Rome, on a retrouvé le Flo Thauvin de la saison dernière », a d’abord analysé Rudi Garcia à la fin de la rencontre.

Toutefois, le Marseillais aurait probablement pu inscrire un but de plus, sur penalty. Mais c’est finalement Dimitri Payet, sur qui la faute avait été faite, qui l’a tiré - et raté. « Le penalty ? Je me tiens toujours prêt à le tirer. J’ai demandé à Dimitri s’il se sentait de le tirer. Il a pris sa décision. Sur les penalties, c’est lui qui est désigné numéro 1 par le coach. Il n’y a pas de mal ! J’ai tiré le coup franc, il aurait pu le tirer, il a tiré le penalty, j’aurais pu le tirer. Le principal c’est que tous les deux nous fassions les choses pour l’équipe et que ça se passe bien », a souri le héros du soir en zone mixte.

« J’essaie de continuer sur la lancée de ma saison dernière »

Mais quel est l’objectif final de Florian Thauvin cette année ? Confirmer après une saison exceptionnelle l’an passé en termes de statistiques ? Faire mieux ? « J’essaie de donner mon maximum pour l’équipe. Je suis un joueur offensif donc j’essaie d’être décisif. Plus on marque de buts plus on aura de chances de gagner et de prendre des points. J’essaie de continuer sur la lancée de ma saison dernière et pourquoi pas essayer de faire mieux ? Tant que ça se passe comme ça, c’est le principal », répondait-il sans détour à nos confrères présents sur place.

Alors que le dilemme du grand attaquant continue de peser sur l’OM et ses dirigeants, qui pourraient vendre Mitroglou rapidement, Rudi Garcia a expliqué hier que les Phocéens étaient la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 derrière le PSG. En outre, cela fait quelque temps maintenant que le coach français explique que le grand attaquant de l’OM a un nom : Florian Thauvin. Le principal intéressé, lui, prend cela plutôt à la rigolade.

« J’ai vu que le coach avait dit ça... il m’a rajouté une pression supplémentaire. C’est vrai que je suis en avance sur la saison dernière, c’est une bonne chose, il faut conserver cette avance pour essayer de faire mieux que la saison dernière. Physiquement, avec la Coupe du Monde, on a repris après tout le monde, c’est vrai que c’était un peu compliqué, mais même quand physiquement je n’étais pas prêt, j’ai réussi à être décisif donc pour le moment mon début de saison me va très bien », a-t-il ainsi poursuivi. De toute façon, l’OM aura besoin d’un Florian Thauvin au top s’il veut espérer quelque chose de positif, comme un podium, en Ligue 1 cette saison.