La première partie de saison a été plutôt surprenante du côté de l’Olympique de Marseille. Quand André Villas-Boas est arrivé sur la Canebière, peu étaient enclins à lui accorder beaucoup de crédit et lui promettaient au mieux une place européenne en Ligue Europa. Six mois plus tard le Portugais a transfiguré l’OM et certains joueurs (Sanson et Amavi pour ne citer qu’eux) et a permis au peuple phocéen de croire en une qualification pour la prochaine Ligue des Champions puisque son écurie est solide dauphin du PSG à mi-saison.

Mais on se dit que cela aurait pu être mieux. En effet, Florian Thauvin, blessé une première fois lors de la présaison, était revenu sur les terrains à l’occasion de la quatrième journée le 1er septembre contre l’AS Saint-Étienne (1-0). Mais l’international français s’était à nouveau blessé et avait dû ensuite être opéré de la cheville le rendant indisponible jusqu’au mois (au mieux) de février. De toute façon, l’OM aura besoin de lui pour la deuxième partie de saison.

Il touche déjà 420 000€ par mois

Mais la question qui se pose réellement est : sera-t-il toujours un joueur de l’Olympique de Marseille lorsque la saison prochaine débutera avec, éventuellement une campagne de Ligue des Champions à faire ? En fin de contrat en 2021, le gaucher pourrait être cédé par ses dirigeants, qui vont refuser de laisser leur plus grosse valeur marchande gratuitement. Mais l’été dernier déjà les Phocéens avaient vu le seul club espagnol de Valencia CF se montrer intéressé.

La vente de Thauvin est bien dans les têtes des dirigeants marseillais selon les informations de L’Équipe. Toutefois, il se pourrait aussi que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta tentent de prolonger le contrat de leur joueur, mais financièrement cela est compliqué puisqu’il émarge à 420 000 euros par mois et devrait demander à ce que son salaire soit aligné sur celui de Kevin Strootman et Dimitri Payet (500 000 € brut mensuels), sauf que justement le club souhaite se séparer de ces hauts salaires... Cela va être compliqué et il est plus probable de voir Thauvin partir l’été prochain après une saison très tronquée...