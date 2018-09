L’un des rêves de Nasser Al-Khelaïfi est de pouvoir, à long terme, renforcer son équipe première en puisant dans le réservoir de la réserve du Paris Saint-Germain. Un objectif inspiré de ce qu’il se faisait au FC Barcelone du temps où les Blaugranas rayonnaient en Europe grâce à leurs joueurs issus de la Masia (Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets entre autres). Mais à Paris, les plus grands espoirs du centre de formation ont souvent plié bagage avant même d’avoir signé un contrat professionnel. La faute à un temps de jeu quasi inexistant en équipe première.

Certes, les exemples Adrien Rabiot, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe ou Alphonse Areola prouvent que les titis parisiens peuvent croire en leur rêve, mais pour de nombreux jeunes éléments, l’herbe est plus verte ailleurs. Face à ce constat, la direction francilienne a mis les bouchées doubles pour stopper cette fuite des talents. Une stratégie qui porte peu à peu ses fruits. La preuve avec l’annonce hier de la signature du premier contrat professionnel du défenseur polyvalent Stanley N’Soki (19 ans). Une excellente nouvelle pour le PSG car N’Soki était fortement courtisé par Newcastle et l’Olympique de Marseille.

Tuchel compte sur les jeunes

Et cette volonté de promouvoir les espoirs parisiens se confirme aussi sur le terrain. Depuis sa prise de fonction, Thomas Tuchel n’hésite pas à utiliser quelques jeunes tels que Moussa Diaby, Stanley N’Soki, Colin Dagba, Antoine Bernède ou encore Timothy Weah. Vendredi dernier, face à Saint-Étienne, l’Allemand ne s’est d’ailleurs pas gêné pour envoyer Diaby au feu dès l’entame de la deuxième période, après avoir laissé Lassana Diarra au vestiaire à la mi-temps. Une confiance que le coach francilien a expliquée dans un entretien accordé à L’Équipe. « Quand j’aligne un jeune, je ne suis pas non plus dans l’idée : "O.K., fais de ton mieux", mais plutôt : "Voilà, ça, c’est ton rôle, tu dois couvrir telle zone, tu dois attaquer là. Si tu en es capable, je me moque de ton âge." Que le joueur ait dix-sept ou trente-cinq ans, je m’en fous. On doit faire confiance aux jeunes. Si on ne le fait pas, comment peuvent-ils acquérir de l’expérience ? »

Un positionnement qui ravira sans doute plusieurs grands espoirs parisiens qui attendent leur heure, comme Yacine Adli. Et pour ceux qui doutent encore de leurs chances d’évoluer aux côtés des superstars Neymar ou Mbappé, Tuchel a dévoilé le conseil qu’il leur donnait pour les convaincre de rester dans la capitale. « C’est aussi un défi incroyablement excitant. Je leur dis : "Si vous y arrivez ici, vous pouvez y arriver partout. Alors, ne partez pas maintenant, ne partez pas trop tôt. Essayez d’y arriver ici. » Et pour le moment, le message semble passer.