Décidément, l’Olympique de Marseille semble bien déterminé à faire de Mario Balotelli son fameux grand attaquant. Alors que la piste menant à l’Italien était très chaude l’été dernier, le joueur est finalement resté du côté de Nice, prolongeant pour une saison supplémentaire. Mais tout porte à croire que les Phocéens vont repasser à l’attaque cet hiver. L’ancien de l’Inter et de Manchester City, entre autres, serait « l’obsession d’Eyraud » explique le quotidien l’Equipe ce samedi.

C’est notamment lorsque l’entourage du joueur lui a parlé de la possibilité de voir l’attaquant résilier son contrat avec Nice que l’idée est revenue dans la tête du dirigeant. Une bonne occasion pour régler ses comptes avec le DG niçois Julien Fournier, qui n’avait pas hésité à taper sur l’OM cet été. Le côté sportif joue également, et Eyraud serait convaincu de la prédisposition de Mario Balotelli à baisser son salaire pour revêtir la tunique marseillaise.

Zubizarreta et Rudi Garcia ne sont pas sur la même longueur d’onde qu’Eyraud

Seulement, toujours selon le quotidien national, tout le monde n’est pas aussi enthousiasmé par l’idée de voir le sulfureux joueur à Marseille. C’est le cas d’Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, mais ce dernier « ne se plaindra pas publiquement ». De même pour Rudi Garcia, qui était chaud l’été dernier, mais qui craint de voir son vestiaire déjà fragile exploser avec l’arrivée du Transalpin.

« Aucune nouveauté, il n’y a rien à dire là-dessus. Andoni (Zubizarreta) vous en parlerait et je vous en parlerais s’il y avait du nouveau. Je dois rester concentré sur mon groupe », confiait l’entraîneur vendredi. Si Eyraud voit là une sacrée opportunité de marché, Zubi et Garcia sont donc bien plus mitigés. De quoi reposer la question que se posent beaucoup de supporters : qui prend les décisions à l’OM ?