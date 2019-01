L’OM s’apprête à bouger durant ce mercato. Après une première partie de saison décevante et un marché des transferts d’été incomplet, l’équipe dirigeante a besoin de se rattraper. Il s’agit de se renforcer devant notamment où les attaquants ne donnent pas satisfaction. Au rayon des possibles départs, Germain est cité du côté de Nice alors que le clan Mitroglou nous a informés hier d’une volonté de rester sur la Canebière. À l’inverse, le dossier Mario Balotelli a été réactivé comme le révélait la presse italienne ce jeudi soir.

Le Niçois est parti pour résilier son contrat avec le Gym ce qui faciliterait sa venue chez les Olympiens, mais ni Rudi Garcia, ni Bouna Sarr n’ont souhaité s’exprimer là-dessus en conférence de presse, à l’avant-veille de la rencontre de Coupe de France entre l’OM et les amateurs d’Andrézieux (rencontre à suivre en live sur Foot Mercato). « Tout ce que je peux vous dire, c’est que l’effectif n’a pas beaucoup changé par rapport à la saison dernière, où il avait été performant. Ce n’est pas à moi de répondre à cette question. Peut-être que du renfort ferait du bien, peut-être que non. Il peut très bien y avoir des arrivées sans que ça ne change rien... », a entamé le joueur de couloir droit.

Garcia ne veut pas parler mercato

Même son de cloche chez le coach Garcia, qui n’avait visiblement pas envie de parler du mercato et surtout pas du cas Mario Balotelli. « Aucune nouveauté, il n’y a rien à dire là-dessus. Andoni (Zubizarreta) vous en parlerait et je vous en parlerais s’il y avait du nouveau. Je dois rester concentré sur mon groupe. Si je peux l’améliorer tant mieux, mais aucun joueur qui vient de l’extérieur ne peut être inscrit dimanche. Il faut aussi que les joueurs actuels entendent qu’ils ont la confiance du coach, et pour cela, passer en 32e de finale de coupe de France. » Malgré trois questions sur le sujet, l’entraîneur marseillais a soigneusement noyé le poisson.

Il a surtout voulu s’attarder sur la reprise de janvier et l’envie d’en découdre pour rattraper une situation sportive loin d’être alarmante, mais inquiétante. Après la Coupe de France, l’OM recevra dans une semaine l’AS Monaco pour une rencontre décisive pour les deux équipes. Elle lancera aussi un mois de janvier très important et costaud (5 matches à jouer). Pour cela, Garcia prie pour ne pas avoir plus de blessés et obtenir enfin satisfaction des trois recrues estivales (Strootman, Caleta-Car et Radonjic). L’OM en aura besoin pour réaliser une deuxième partie de saison à la hauteur de ses ambitions, et, pourquoi pas, de quelques joueurs supplémentaires tant qu’on y est. Mais ça c’est, c’est probablement pour plus tard.