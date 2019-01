À la recherche d’un attaquant depuis l’été dernier, l’Olympique de Marseille avait longtemps cru pouvoir s’attacher les services de Mario Balotelli, joueur de l’OGC Nice depuis 2016. Finalement, l’international italien avait décidé de continuer l’aventure avec les Aiglons, mais tout ne s’est pas passé comme prévu lors de la première partie de saison. Souvent blessé, Super Mario n’a en effet disputé que 10 rencontres depuis le début de l’exercice 2018-2019. Des performances décevantes qui ont amené les dirigeants niçois a se pencher sur la situation de leur attaquant. Très incertain, l’avenir de Mario Balotelli était au cœur des débats depuis quelques semaines, mais celui-ci semble s’éclaircir.

Alors que Valère Germain et Kostas Mitroglou ont souvent été annoncés sur le départ ces derniers mois, le club phocéen aurait finalement réactivé la piste menant à l’ancien avant-centre de Manchester City, et même plus ! Car Sky Sport Italia annonce ce jeudi soir que Mario Balotelli devrait rejoindre très prochainement l’Olympique de Marseille. Le média italien, affirmatif, explique en effet que le joueur de 28 ans, qui a eu quelques jours pour penser à son avenir alors que les Aiglons avaient repris le chemin de l’entraînement, aurait pris une décision pour le reste de la saison.

Ce dernier devrait en effet résilier son contrat avec l’OGCN, qui se terminait en juin prochain, pour signer en faveur de l’OM ! Cependant, tous les détails n’auraient pas été réglés entre toutes les parties, mais le transfert serait en très bonne voie. La piste menant à Mario Balotelli avait en tout cas été relancée il y a quelques semaines, puisque Nice-Matin assurait mi-décembre que l’OM était toujours intéressé par l’Italien. Le feuilleton, qui avait débuté lors du dernier mercato estival, pourrait donc prendre fin dans les prochains jours.