Une élimination dès la phase de poules de Ligue Europa, deux sorties précoces dans les coupes nationales et au mieux une cinquième place en Ligue 1, en cas de victoire ce soir contre Montpellier à la maison (21h, à suivre en direct sur notre live commenté). Cette saison 2018-2019 est donc à oublier pour le club phocéen sur le plan sportif. Il va donc falloir rapidement tourner la page, et la direction olympienne a déjà commencé cette opération. Mercredi, Rudi Garcia a officialisé son départ du banc, après deux ans et demi marqués par une finale de Ligue Europa. Il va donc falloir trouver un nouveau technicien dans les mois à venir.

En attendant, l’Olympique de Marseille et Puma, qui travaillent ensemble depuis l’été dernier, ont mis fin au suspense concernant la prochaine tunique domicile du club phocéen. L’équipementier allemand a clairement décidé d’innover. Puma a en effet choisi un maillot intégralement blanc avec comme seules touches de bleu le logo de l’équipementier et l’écusson du club. Et grosse nouveauté, des lignes verticales en pointillés bleus.

« L’équipementier a travaillé les détails pour apporter à cette nouvelle tunique des éléments identitaires et différenciants :

les lignes verticales sont composées d’un lettrage « OLYMPIQUE DE MARSEILLE »

une croix bleue a été apposée sur un insert blanc à l’arrière du cou en hommage à la ville et à son identité

un patch tissé représentant le logo historique du club : 2019 marque le 120ème anniversaire de l’Olympique de Marseille.

La marque est présente avec un logo bleu sur la poitrine et sur les épaules, le badge du club est lui apposé sur le cœur. Le kit domicile sera accompagné d’un short blanc aux liserés bleus et de chaussettes blanches », peut-on lire sur le communiqué officiel du club. Un maillot qui devrait faire réagir.