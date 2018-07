À événement exceptionnel, lieu exceptionnel. Pour la présentation des nouveaux maillots de l’OM, les premiers de l’ère Puma, l’équipementier allemand et le club phocéen ont mis les petits plats dans les grands pour lancer les trois nouvelles tuniques pour la saison 2018-19. C’est dans le cadre idyllique de la Casa Delauze, à deux pas du Vieux Port, que l’intégralité des collections ont été dévoilées : les maillots domicile, extérieur et third, les tenues d’entraînements et également les tenues lifestlyle de la collection PUMA x OM.

Bien évidemment et en premier lieu, ce sont les maillots qu’arboreront le club phocéen dès cette saison qui intéressent le plus grand nombre. Pour le maillot domicile, Dimitri Payet, Florian Thauvin and co joueront avec un maillot forcément blanc et bleu, les couleurs traditionnelles du club. Mais Puma joue tout de même la carte de l’originalité en arborant sur les épaules un large liseré bleu ciel, rappelant la mer et recouvrant même totalement les manches. Le col rond reprend les couleurs de l’OM. Une croix s’invite même à l’arrière, rappelant l’emblème de la ville.

La mer, fil conducteur des trois maillots de l’OM 2018-19

Pour la tenue extérieure que les joueurs arboreront pour les rencontres loin de la Canebière, elle tend vers le noir. Et l’équipementier allemand joue la carte de la ferveur des supporters marseillais et leur dédie clairement ce maillot. Puma explique que l’on retrouve le pulse, le côté battement du cœur des supporters pour le club, pour la ville avec un côté mer sur les manches. Un rappel de la ville de Marseille et de son histoire avec la Mer Méditerranée, qui est le fil conducteur des trois maillots.

Pour le maillot third à la couleur bleu turquoise, le rappel à la mer, au mouvement des vagues et à la Côte d’Azur sont encore plus présents. Cette troisième tunique sera essentiellement utilisée pour les matches d’Europa League que le club phocéen, finaliste l’an passé, disputera encore cette saison.

Les nouveaux maillots de l’OM sont disponibles à la vente sur la boutique Foot.Fr