Ce mercredi soir, l’Ajax Amsterdam a encore rendu une excellente copie face à la Juventus Turin à l’Amsterdam Arena en quart de finale aller de la Ligue des Champions (1-1). Malgré l’ouverture du score de l’incroyable Cristiano Ronaldo, les Néerlandais ont eu des occasions et ont réussi à égaliser grâce à la révélation brésilienne David Neres. Si Frenkie de Jong s’en va pour la Barça l’année prochaine et que Matthijs de Ligt pourrait le rejoindre ou signer pour un autre gros comme la Juventus ou l’Atlético Madrid, ce ne sont pas les seuls jeunes de l’Ajax courtisés.

En effet, l’incroyable jeunesse de l’équipe néerlandaise, qui s’active déjà, attise les convoitises et surtout a la cote. Voici deux années maintenant, l’Olympique Lyonnais avait été piocher chez ceux qui les avaient éliminés en demi-finale de la Ligue Europa. Bertrand Traoré, à l’époque prêté par Chelsea, et Kenny Tete avaient ainsi rejoint le club dirigé par Jean-Michel Aulas et coaché par Bruno Genesio. Mais il se pourrait qu’on voit débarquer dans nos contrées deux nouveaux joueurs.

Le PSG pense toujours à Van de Beek

Le buteur de ce mercredi soir, David Neres, est en effet pisté par le Paris Saint-Germain, comme cela avait été évoqué il y a peu. C’est Maxwell qui aurait demandé à ses homologues néerlandais des renseignements. Everton, l’AC Milan et d’autres clubs auraient aussi des vues sur le néo-international auriverde. Mais encore une fois ce n’est pas le seul joueur que le Paris SG aimerait faire venir dans ses rangs pour l’année prochaine.

Selon les informations de L’Équipe, Donny van de Beek, âgé de 21 ans, serait aussi courtisé par le club de la capitale hexagonale. Un intérêt qui avait déjà filtré au mois de janvier, mais qui ne s’est pas arrêté là. Mais la concurrence va être rude pour le milieu de terrain international néerlandais. Le Borussia Dortmund et Tottenham, deux équipes d’un calibre moindre que le Paris SG, peut-être sacré champion de France dimanche prochain, sont aussi sur sa trace. Le mercato s’annonce explosif.