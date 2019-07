Une fois donné le coup de sifflet final de cette deuxième rencontre amicale de l’été, les joueurs parisiens sont allés saluer la cinquantaine de supporters présents au Max-Morlock-Stadion de Nuremberg, avant de regagner les vestiaires. Avant de s’y engouffrer, l’entraîneur parisien s’est lui arrêté devant les médias, imité par le directeur sportif du PSG, Leonardo, quelques instants plus tard. L’idée était d’évoquer la suite du mercato parisien, alors qu’Abdou Diallo, le défenseur central du Borussia Dortmund, est venu étoffer les rangs du club de la capitale, devenant la 5e recrue estivale après Ander Herrera, Marcin Bulka, Mitchel Bakker et Pablo Sarabia. Assez pour satisfaire Thomas Tuchel ?

« C’est vrai, on en a beaucoup parlé, mais je pense que cette équipe-là est presque faite, complète. Elle est déjà compétitive, elle a un peu de tout, des jeunes, des joueurs très expérimentés. Il nous manque encore les joueurs qui ont joué la Copa America (Marquinhos, Thiago Silva, Paredes, Di Maria, Cavani, ndlr), Choupo-Moting qui a participé à la CAN et Dagba qui est revenu un peu blessé de l’Euro Espoirs. On avait ciblé les postes de défenseur central et de milieu défensif. Le défenseur central est arrivé avec Abdou Diallo, et maintenant on cherche le milieu », a déclaré Leonardo au Parisien.

La « possibilité » Idrissa Gueye au milieu, Kevin Trapp parti pour rester ?

Un milieu et puis c’est tout ? C’est en tout cas en substance ce qu’a lâché le directeur sportif parisien, qui évoque « juste une possibilité, une éventualité » de recruter le milieu international sénégalais d’Everton, Idrissa Gana Gueye, pour renforcer l’entrejeu, et abonde dans le sens d’une fin de mercato très proche pour le PSG. « Beaucoup de joueurs sont arrivés : Ander Herrera, Pablo Sarabia, Marcin Bulka, Mitchel Bakker… Nous avons perdu Dani Alves et Buffon, tandis que Trapp est rentré d’un prêt. En nombre, avec les jeunes en plus qui commencent à être disponibles, je pense que l’effectif est bien. » Un message fort envoyé à l’entraîneur et plus généralement aux fans du club parisien.

Le Brésilien a conclu en laissant ouverte la porte du vestiaire à Kevin Trapp, dont il n’a - pour le moment - pas prévu la vente. S’il souhaite à tout prix éviter que la situation d’il y a deux saisons ne se répète entre les deux hommes, créant de l’instabilité au club, l’homme fort du recrutement parisien a évoqué une relation saine entre le club et le portier allemand, qui n’a pas demandé à partir. Une décision sera prise dans les prochains jours entre les deux gardiens et le Paris Saint-Germain. Leonardo a enfin évoqué une situation en stand-by dans le dossier Neymar, répétant qu’aucune offre concrète n’était arrivée sur son bureau concernant l’attaquant brésilien depuis dix jours. De son côté, le clan Neymar espère toujours une issue positive.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10