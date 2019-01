Transféré du FC Nantes vers Cardiff City, Emiliano Sala devait rejoindre sa nouvelle formation lundi après avoir salué ses anciens coéquipiers nantais, mais son avion a disparu des radars lundi soir. Sans nouvelles du joueur argentin et de son pilote, David Ibbotson, les recherches se sont multipliées pendant de nombreux jours. Mais après plusieurs heures de recherches, la police de Guernsey a décidé jeudi en milieu d’après-midi de mettre fin à celles-ci.

Depuis, une incroyable mobilisation s’est mise en place pour demander la reprise des recherches. Plusieurs acteurs du monde du football, comme Lionel Messi, ont écrit des messages sur les réseaux sociaux afin de soutenir les familles des disparus et de demander la reprise des recherches. Et vendredi soir, une cagnotte a été lancée pour aider les familles dans cette démarche. En quelques heures, plus de 100 000 euros ont été récoltés sur cette cagnotte lancée par Sport Cover. Les 150 000 euros fixés ont ensuite été dépassés et les recherches ont donc officiellement pu reprendre.

« L’appel de fonds lancé vendredi en fin d’après-midi a permis aux proches d’Emiliano Sala, via un organisme spécialisé, de reprendre les recherches dans la Manche tôt ce samedi matin. Deux bateaux mènent les opérations », peut-on lire sur le dernier communiqué disponible. Aucun détail n’a cependant été donné mais L’Equipe explique de son côté que les deux familles travailleraient avec David Mearns, un spécialiste des missions de recherches. Pour le moment, les personnes mobilisées devraient s’occuper de recherches en surface, avant dans un deuxième temps de passer à d’autres opérations, certainement plus en profondeur.