C’est devenu le nerf de la guerre dans tous les championnats européens. Comment générer plus de retombées en termes de droits TV, principale source de revenus des clubs ? La LFP songerait fortement à lancer son appel d’offres pour les droits de diffusion de la Ligue 1 et Ligue 2 sur la période 2020-2024 avant cet été. Selon les informations de l’Equipe, le directeur général de la Ligue

Didier Quillot aurait annoncé la nouvelle jeudi lors du comité exécutif de la FFF. L’instance se serait même rapprochée de l’Elysée pour lui communiquer son souhait de lancer rapidement les hostilités. Lors de son allocution à la Fédération Française de Football, Quillot a également précisé que de nouvelles cases de diffusion seraient ouvertes. Celle menant au dimanche 13 heures pour le marché asiatique serait privilégiée. Autre nouveauté, seul un match de Ligue 1 devrait se disputer le samedi soir, les autres rencontres se déroulant le dimanche.

Il ne devrait donc plus y avoir de multiplex du samedi soir, et on jouerait donc le dimanche à 13h à l’image de ce qui peut se faire en Espagne ou en Italie. Le duel Nice-PSG avait ainsi fait un carton en Chine. Pour rappel, les droits de Ligue 1 et Ligue 2 représentent 748,5 millions d’euros annuels jusqu’en 2020, et cette fois-ci, la Ligue voudrait dépasser le milliard d’euros. L’entrée d’Altice, via SFR Sport, dans le monde des diffuseurs pourrait faire grimper le montant total, le groupe s’étant déjà offert les droits de la Ligue des Champions. Autant dire que l’évolution des événements va être très intéressante à suivre, même si ses conséquences et les nouveaux horaires risquent de déplaire aux supporters...