Victorieux contre Manchester City (1-2) et l’Olympique de Marseille (4-2), l’Olympique Lyonnais confirmait sa belle forme du moment sur la pelouse de Dijon. Moussa Dembélé, qui profitait de la rotation de Bruno Genesio pour cette rencontre, se distinguait rapidement avec un tir enroulé de peu à côté (11e). Très actif pour sa deuxième titularisation en Ligue 1, l’attaquant, bien servi par Tanguy Ndombele, ouvre le score sur un petit piqué (1-0, 16e). Opportuniste et bien placé, l’ancien du Celtic s’offrait un doublé quelques secondes plus tard après une frappe d’Houssem Aouar repoussée dans ses pieds par Runar Runarsson (2-0, 19e). Les Gones appuyaient sur l’accélérateur et Martin Terrier profitait d’un bon centre de Rafael pour tromper le portier islandais de la tête (3-0, 35e).

Profitant des largesses de la défense dijonnaise, Bertrand Traoré était tout proche d’aggraver le score, mais son tir fuyait le cadre (42e). Au retour des vestiaires, le DFCO tentait de réagir sous l’impulsion de Naïm Sliti et Jules Keita, sans succès, même si Laurent Ciman obligeait Anthony Lopes à une superbe parade (67e). Troisième succès consécutif pour les partenaires de Léo Dubois. Seules ombres au tableau, Lucas Tousart écopait d’un carton rouge pour deux jaunes successifs et Terrier se blessait à la cheville. L’Olympique de Marseille, battu à Lyon dimanche, devait une réaction au public de l’Orange Vélodrome. Les Marseillais entraient bien dans la partie, sous l’impulsion d’un Maxime Lopez plutôt en vue.

L’OL enchaîne, l’OM retrouve le chemin du succès

Les Olympiens se procuraient la première occasion sur une frappe du gauche de Florian Thauvin suite à un coup franc intelligemment joué par Dimitri Payet (15e). Les hommes de Rudi Garcia, qui dominaient sans parvenir à concrétiser, se faisaient toutefois surprendre par les Alsaciens à l’approche de la demi-heure de jeu. Lancé par Benjamin Corgnet, Kenny Lala ajustait Steve Mandanda au terme d’une course de 80 mètres (0-1, 27e). Les Phocéens revenaient au score peu avant la pause. Thauvin obtenait un penalty, transformé par Dimitri Payet (1-1, 41e). Profitant d’un bon travail de Valère Germain et Payet, Morgan Sanson donnait même l’avantage aux siens avant la mi-temps sur un amour de frappe à l’entrée de la surface (2-1, 44e). Le milieu était tout proche de donner plus d’ampleur au score, mais Matz Sels veillait au grain juste après la pause (48e).

L’OM terminait ensuite la rencontre à 10 suite à l’exclusion directe de Jordan Amavi pour un pied haut sur Lala (52e). Steve Mandanda, qui retrouvait sa place de titulaire dans les buts, réalisait une belle parade sur une frappe lourde de Kévin Zohi (73e). Les Alsaciens égalisaient en fin de match par l’intermédiaire de Nuno Da Costa (2-2, 89e). Les Marseillais puisaient dans leurs ressources pour aller chercher la victoire sur le fil grâce à un plat du pied de Germain, parfaitement servi par Hiroki Sakai (3-2, 90e +1). De leur côté, les Girondins de Bordeaux se sont imposés face à Lille (1-0), grâce à l’inévitable François Kamano, auteur de son 5e but de la saison en L1, et un Benoît Costil impérial. Amiens, sous l’impulsion de l’Iranien Salman Ghoddos notamment, s’est défait du Stade Rennais (2-1) pour la première titularisation d’Hatem Ben Arfa, grâce à des buts d’Eddy Gnahoré et Prince Gouano. Caen et Montpellier se sont neutralisés dans un match riche en buts et en rebondissements (2-2). Score nul et vierge entre Nîmes et Guingamp (0-0).

Les rencontres de 19h :

Dijon 0-3 Olympique Lyonnais (M. Dembélé 17e, 19e, Terrier 35e)

Bordeaux 1-0 Lille OSC (Kamano 6e)

Olympique Marseille 3-2 Strasbourg (Payet s. p. 41e, Sanson 44e, Germain 90e +1 - Lala 27e, Da Costa 89e)

Nîmes 0-0 Guingamp

Amiens 2-1 Rennes (Gnahoré 51e, Gouano 67e - Grenier 81e)

Caen 2-2 Montpellier HSC (Khaoui 10e, Bammou 64e - Delort 36e, D. Le Tallec 51e)

