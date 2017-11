Cette semaine, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais ont connu des trajectoires identiques en Ligue Europa. En effet, les deux formations se sont imposées (3-1 pour Nice et 4-0 pour l’OL) et se sont qualifiées pour les seizièmes de finale de la C3. Mais les deux formations connaissent des fortunes diverses en championnat. L’OL, en cas de victoire s’assurait de rester sur le podium ce week-end quand Nice galère un peu plus et se morfond à une bien triste 16e place à égalité de points avec le premier relégable (14 points) Strasbourg. Les Rhodaniens attaquaient très fort la rencontre puisqu’Arnaud Souquet enlevait le ballon du but non loin de sa propre ligne suite à un centre fuyant de Maxwel Cornet (3e). Et dans la foulée, les hommes de Bruno Genesio allaient trouver la faille. Sur une perte de balle dans le rond central de Dante, Lucas Tousart envoyait sur orbite Maxwel Cornet. L’ancien Messin envoyait le cuir au deuxième poteau d’un extérieur du pied léché et Memphis Depay ouvrait la marque (0-1, 5e).

Les duels étaient rudes, mais les Niçois avaient un peu de mal, dans les dix premières minutes, à s’approcher de la cage gardée par Anthony Lopes malgré une belle frappe cadrée de Mario Balotelli (11e). Si Mariano Diaz et Memphis Depay n’étaient pas loin de doubler la mise (15e), ce n’était qu’une question de temps. Sur un ballon lobé dans le dos de la défense, Kenny Tete remettait le ballon à l’entrée de la surface de réparation où arrivait à toute vitesse Maxwel Cornet. L’attaquant se jouait d’un défenseur avant d’ouvrir son pied et d’offrir le but du break à l’OL (0-2, 20e). Mais ce n’était pas fini ! Sur un nouveau contre, Houssem Aouar lançait à la perfection Mariano Diaz qui croisait parfaitement sa frappe (0-3, 27e). On avait l’impression qu’à chaque perte de ballon, les Aiglons allaient être sanctionnés. Dix minutes plus tard, Jean-Michaël Seri perdait à nouveau le ballon, Mariano Diaz tentait d’aller tout droit mais le ballon revenait sur Memphis qui, d’un magnifique intérieur du pied enroulé, allait s’offrir un doublé (0-4, 38e). À la pause, l’OL menait très logiquement.

Nice finit à 10

Au retour des vestiaires, Lucien Favre décidait de changer les choses et de faire entrer Pierre Lees-Melou à la place d’Arnaud Souquet et Arnaud Lusamba à la place de Jean-Michaël Seri. Cela se passait tout de suite mieux pour les locaux puisque sur un coup franc, Mario Balotelli obligeait Anthony Lopes à sortir les poings (50e). Il n’y avait que très peu d’occasions à se mettre sous la dent mais à la moindre opportunité, on sentait les Lyonnais capable d’ajouter quelques réalisations notamment Memphis Depay sur cette frappe qui oblige Benitez à bien se mouvoir (61e). Balotelli, lui aussi, tentait par deux fois désespérement sa chance (65e, 67e).

Mais rien n’allait pour les pensionnaires de l’Allianz Riviera qui allaient se voir réduits à dix par l’arbitre de la rencontre Grégory Schneider. Suite à un tacle trop appuyé sur Ndombele, Marlon écopait d’un second carton jaune et laissait donc ses coéquipiers à dix pour les vingt dernières minutes de la rencontre (70e). Bruno Genesio en profitait pour reposer ses deux attaquants (Memphis Depay et Mariano Diaz) pour faire rentrer deux pépites (Maolida et Gouiri). Coaching gagnant pour l’entraîneur lyonnais puisque Ndombele envoyait Myziane Maolida vers le but pour le cinquième (0-5, 80e). Grâce à cette réalisation, l’OL passe provisoirement deuxième au classement aux dépens de l’AS Monaco qui jouera ce soir au Stade Louis II contre le Paris Saint-Germain.

