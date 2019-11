Dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait au stade Francis-Le Blé pour y affronter le Stade Brestois. Battu par Dijon lors de dernière journée, le champion de France souhaitait renouer rapidement avec le succès pour ne pas laisser place au doute. Thomas Tuchel optait pour un 4-3-3 et procédait à une rotation dans son onze de départ. Ainsi, Kurzawa, Diallo, Draxler, Sarabia et Cavani démarraient ainsi la rencontre. Annoncé titulaire, Keylor Navas déclarait finalement forfait et Sergio Rico fêtait ainsi sa première titularisation en Ligue 1. Côté brestois, Olivier Dall’Oglio alignait un 4-2-3-1 avec Charbonnier en pointe. Il fallait attendre la huitième minute du match pour entrevoir la première frappe du match. Sur un centre mal renvoyé de la tête par Thiago Silva, Yoann Court reprenait le ballon en demi-volée mais ça passait au dessus des buts de Rico. Les Parisiens répliquaient quatre minutes plus tard avec Sarabia bien servi par Draxler dans la surface, mais la frappe de l’ailier espagnol ne trouvait pas le cadre (12e).

Volontiers joueuse, l’équipe brestoise se procurait une nouvelle opportunité suite à un ballon perdu par Verratti. Autret décochait une belle frappe bien repoussée par Rico (15e). Le PSG prenait l’initiative avec Dagba côté droit qui centrait pour Di Maria dont la volée passait au dessus (18e). Très en vue en début de match, Sarabia tentait une nouvelle fois sa chance mais Larsonneur repoussait la frappe du joueur espagnol (21e). Les hommes d’Olivier Dall’Oglio jouaient crânement leur chance. Bien décalé par Charbonnier, Court décochait une belle volée qui passait à côté (25e). Dix minutes plus tard, Perraud côté gauche tentait un centre tir qui obligeait Rico à détourner en corner (35e). Juste avant la pause, le PSG ouvrait le score. Draxler lançait Di Maria à la limite du hors-jeu, El Fideo trompait Larsonneur d’un superbe piqué (0-1, 39e).

Entrée décisive d’Icardi pour le PSG

Au retour des vestiaires, le PSG se faisait chahuter dans le jeu et peinaient à s’approcher des buts de Larsonneur. Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir une occasion parisienne. Sur la gauche, Di Maria trouvait Kurzawa à l’entrée de la surface dont la frappe était bien captée par Larsonneur (60e). Trois minutes plus tard, Perraud décochait une lourde frappe bien repoussée par Rico (63e). Contre toute attente, le Stade Brestois revenait au score. Suite à un changement d’aile de Charbonnier, Cardona trouvait Court qui servait idéalement Grandsir. Le joueur qui appartient à Monaco ajustait de près Rico (1-1, 72e). Galvanisé par cette égalisation, Brest poussait pour inscrire le second but.

Sur la droite, Faussurier distillait un excellent centre pour Belkebla dont la frappe était bien captée par Rico (75e). En fin de match, Thomas Tuchel décidait d’effectuer ses trois changements et faisait entrer Marquinhos, Icardi et Choupo-Moting (80e). Paris essayait de renverser la vapeur et Di Maria sollicitait à nouveau Larsonneur (85e). Le champion de France parvenait enfin à prendre les devants. Bien lancé sur la gauche, Choupo-Moting distillait un bon centre pour Icardi qui en renard des surfaces inscrivait le but libérateur pour les siens (1-2, 86e). Les hommes de Thomas Tuchel voulaient asséner le coup de grâce et Draxler voyait sa frappe filer juste à côté (89e). La fin de match devenait haletante et le Stade Brestois ne rendait pas les armes pour autant. Suite à un coup-franc mal négocié par la défense parisienne, Charbonnier voyait sa volée passer juste au dessus (90+1). Grâce à ce succès, le PSG comptait provisoirement dix points d’avance sur Angers.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.