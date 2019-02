La fin de semaine a été plutôt belle du coté du Stade Rennais, avec cette qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa grâce à sa victoire 3-1 sur la pelouse du Betis. Cet après-midi, les Bretons étaient de retour aux affaires en Ligue 1, où ils obtiennent des résultats plutôt mitigés ces dernières semaines, pointant à la dixième marche du classement. Tout le contraire d’une équipe phocéenne sur la pente ascendante en terme de résultats, avec ses trois victoires de rang en championnat. Julien Stéphan ne comptait pas sur Hatem Ben Arfa, sanctionné suite à un incident pendant la mise au vert. Adrien Hunou démarrait sur le banc, mais c’était de façon globale une composition assez classique. En face, Rudi Garcia sortait encore cette attaque à deux pointes, avec Valère Germain et un Mario Balotelli en forme. C’était d’ailleurs la même formation que face à Amiens. Les deux formations se sont finalement quittées sur un nul 1-1.

Les Rouge-et-Noir démarraient avec des intentions plutôt offensives, mettant la pression sur les cages de Steve Mandanda, avec un Ismaïla Sarr plutôt actif devant. Et très vite, les hommes de Stéphan allaient faire la différence. Sur un corner botté par Romain Del Castillo, Benjamin André prenait le dessus sur tout le monde et plaçait une tête croisée, déviée par Balotelli et trompant Mandanda (1-0, 7e). Valère Germain réagissait bien mais manquait le cadre sur cette demi-volée (9e), pendant que Del Castillo voyait Kamara s’interposer entre lui et son gardien pour contrer sa frappe (11e). Blessé, Mehdi Zeffane devait laisser sa place à Bensebaini au quart d’heure de jeu. Même si la domination était bretonne, les troupes de Rudi Garcia parvenaient tout de même à se procurer quelques situations chaudes, à l’image de cette bonne intervention de Mexer devant Florian Thauvin (24e).

Mario Balotelli n’y était pas

Steve Mandanda devait lui sortir une belle parade sur cette tentative très dangereuse de Clément Grenier (30e). C’était un avantage plutôt logique pour les Bretons à la pause, globalement plus dangereux devant et plus sereins derrière que leur rival de l’après-midi. À court d’idées, les Phocéens confirmaient une difficulté récurrente qu’ils rencontrent cette saison, celle de réussir à faire trembler les filets adverses en première période. Mario Balotelli n’était pas dans son match, et, déjà averti plus tôt dans la partie, jouait parfois à la limite. Frustré, il n’a eu aucune vraie occasion à se mettre sous la dent pendant les premières quarante-cinq minutes de la partie. Au retour des vestiaires, les deux équipes semblaient lancer un nouveau round d’observation, avec pas mal de déchet technique des deux côtés.

Et les Marseillais en ont profité pour revenir au score. C’est Valère Germain qui permettait aux siens d’égaliser. Sur un corner botté à deux par Lopez et Thauvin, ce dernier centrait dans la surface. Germain prenait l’avantage sur Da Silva au premier poteau et expédiait le cuir au fond des filets, de la tête (1-1, 56e). Mandanda se montrait ensuite vigilant devant Del Castillo, et la rencontre allait entrer dans un sacré rythme, avec cette énorme occasion de Germain tout proche de s’offrir un doublé (62e). De quoi réveiller des Rennais qui allaient repasser à l’attaque via Del Castillo ou Mbaye Niang notamment. Il faut dire que Steve Mandanda était particulièrement bon sur sa ligne cet après-midi. Jordan Amavi était expulsé dans le temps additionnel, et le score en est resté là. Les Marseillais sont cinquièmes, les Bretons grattent une place et sont neuvièmes.

