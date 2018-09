Une fois n’est pas coutume, une journée de Ligue 1 se jouait en ce milieu de semaine. Pour cette septième journée, trois rencontres au programme. Si Toulouse et Saint-Étienne vont s’affronter ce soir à 21h00, Nice se déplaçait chez un FC Nantes en situation de crise et Monaco recevait le SCO d’Angers. Avec six points en six rencontres jouées, inutile de dire que l’ASM se devait de l’emporter dans son Stade Louis II, même si la pelouse était dans un état impropre au niveau de la Ligue 1. Pour faire la différence, Leonardo Jardim décidait de titulariser, pour la première fois, Aleksandr Golovin et d’en faire le dépositaire du jeu asémiste, placé juste derrière Radamel Falcao.

Pourtant, le Russe a eu beaucoup de mal en première période. Outre son physique, un brin frêle pour la Ligue 1, sa qualité de passes n’était pas au rendez-vous et surtout, ses partenaires le cherchaient trop peu. Les Angevins, de leur côté, optaient pour une tactique de contre. Celle-ci semblait efficace puisque Benaglio était testé. Tout d’abord sur une sortie peu académique devant Capelle (19e) puis sur une frappe longue distance de Santamaria (22e). Ce qui devait arriver, finalement, arriva. Sur le côté gauche, Flavien Tait débordait puis centrait en retrait. Jemerson remettait mollement le ballon dans l’axe en le freinant et il n’en fallait pas plus pour que Bahoken convertisse (0-1, 28e). À la pause, des Monégasques sans répondant étaient menés.

Pour changer les choses au retour sur le rectangle vert, Leonardo Jardim faisait entrer Pietro Pellegri en lieu et place de Nacer Chadli. Pour ce second acte, le club princier devait faire face à un bloc assez bas et devait donc trouver les solutions entre les lignes. Au fur et à mesure que le temps avançait, cela se compliquait pour tout le monde. Angers s’en sortait miraculeusement sur un cafouillage dans la surface (53e). Moins de trois minutes plus tard, Falcao manquait de peu sa reprise sur un corner (56e) tandis que Abdoulaye Bamba défendait parfaitement devant le Colombien (61e). Il ne se passait pas beaucoup de choses jusqu’à la 85e minute. Il semblait que Vincent Pajot récupérait le cuir de la main, l’arbitre demande la VAR puis finalement de refuser d’accorder un penalty aux Asémistes. Leonardo Jardim n’a pas réussi à trouver la faille et, Monaco connaît sa troisième défaite en ne cadrant aucune frappe à domicile, une première depuis mai 2010.

Nice enfonce Nantes

Dans l’autre rencontre de la soirée, les Aiglons de Patrick Vieira avaient l’occasion de sceller le cercueil de Miguel Cardoso en grand danger. Si les Canaris mettent des intentions dans leur jeu, les résultats ne sont pas du tout convaincants. Comme à leurs habitudes, les Jaunes mettaient le pied sur le ballon et Valentin Rongier voit sa frappe repoussée par le poteau (12e). Mais comme toujours, les locaux se sont fait prendre. Après une ouverture de Pierre Lees-Melou, Saint-Maximin conserve le cuir avant de mettre en retrait pour Jallet qui propulse le ballon au fond des filets (0-1, 31e). S’en suivaient alors des actions formidables de Saint-Maximin qui n’arrivaient pas jusqu’à leurs fins ultimes : le but.

Au retour des vestiaires, les Niçois subissaient un peu avant de reprendre le dessus et, tandis qu’on pensait qu’ils maîtrisaient, la lenteur de Dante allait coûter cher. Boschilia mettait un joli ballon en profondeur, Sala prenait de vitesse le défenseur brésilien de Nice et s’en allait battre tranquillement Benitez (1-1, 57e). Le match s’emballait alors et les Niçois remettaient le pied sur le ballon. Sauf que depuis quelque temps, il semble que les joueurs de Vieira ont retrouvé leur efficacité. Ainsi, sur un centre de Coly de la gauche, Makengo coupe parfaitement au premier poteau pour battre Tatarusanu (1-2, 70e). Les hommes de Cardoso tentaient le tout pour le tout et n’étaient pas très loin d’atteindre leur but ! Sur une frappe très lointaine de Rongier, Benitez repoussait n’importe comment puis Coulibaly butait sur le portier (86e). C’était chaud ! Finalement, malgré quelques ultimes assauts, l’OGC Nice a tenu bon et Nantes est encore plus dans la crise.

