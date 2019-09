L’année passée, le LOSC marchait sur l’eau. Mais aussi sur la Ligue 1. Impressionnants, les Dogues avaient même réussi l’exploit de se classer deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Mais l’été est passé par là et le mercato aussi. Ainsi Nicolas Pépé, notamment, s’en est allé et de nombreux joueurs sont arrivés dans le nord de la France. Et tout ne semble pas tourner rond puisque les Lillois sont pour le moment relativement décevants même s’ils sont classés quatrièmes.

Ce samedi soir, les Dogues évoluaient à l’extérieur où ils peinent réellement depuis le début de la saison (ils se sont inclinés à trois reprises et obtenus deux nuls toutes compétitions confondues). Et cela n’a pas vraiment changé en ce week-end de huitième journée de Ligue 1. À Nice, les hommes de Christiophe Galtier ont concédé l’ouverture du score de Kasper Dolberg avant de revenir sur une frappe magnifique de Luiz Araujo. Mais leurs efforts n’ont pas suffi pour prendre les trois points.

La colère froide de Galtier

À l’issue de cette confrontation, Christophe Galtier, l’entraîneur de Lille, qui a remplacé Marcelo Bielsa, était loin d’être satisfait de ses hommes. « Je suis frustré et en colère. On a été trop gentils sur le plan offensif. On n’a pas joué pour gagner. À croire que les joueurs se reposent sur Victor (Osimhen, ndlr). On aurait dû être plus efficaces dans les treize premières minutes », a lâché le technicien français avant de se montrer bien plus offensif.

« C’est de l’insuffisance et on règlera les choses dans le vestiaire. (...) On n’arrive pas à être chirurgical, il faut qu’il y ait une prise de conscience, il y a des discussions à avoir, des choix à faire », a-t-il ensuite poursuivi tout colère. Deux rendez-vous périlleux attendent le LOSC avec les réceptions de Chelsea en Ligue des Champions, mais aussi de Nîmes dimanche prochain. Et rien ne dit que Christophe Galtier sera satisfait après ces confrontations.

