Enfin ! L’AS Monaco a enfin remporté son premier match en Ligue 1. Les pensionnaires du Stade Louis II se sont imposés ce mardi à domicile face à l’OGC Nice (3-1, 7e journée). Et si Islam Slimani a encore fait étalage de toutes ses qualités à la pointe de l’attaque asémiste, c’est son partenaire Aleksandr Golovin qui restera comme le grand bonhomme de ce derby azuréen. Très actif dans l’entrejeu aux côtés de Tiémoué Bakayoko et Cesc Fabregas, le Russe a surtout inscrit un doublé, avec une très belle inspiration sur le premier, et délivré une passe décisive.

Déjà bon à Reims le week-end dernier (0-0, 6e journée), l’ancien du CSKA Moscou, arrivé pour près de 30 M€ à l’été 2018, enchaîne. « Je ne peux pas dire si c’est mon meilleur match car il y a eu d’autres bonnes performances, comme à Reims il y a trois jours justement, où on n’a malheureusement pas réussi à l’emporter. L’important reste l’équipe et c’était important de repartir avec la victoire », a-t-il lâché en zone mixte ce mardi, pas forcément transcendé par sa performance. Et pourtant, le natif de Kaltan commence enfin à donner la pleine mesure de son talent, entrevu lors de ses saisons au pays et du Mondial 2018.

Leonardo Jardim, menacé depuis quelques semaines, ne peut que s’en frotter les mains. « J’ai l’habitude de faire progresser les joueurs et Golovin en avait besoin. C’est un jeune joueur avec beaucoup de talent mais il fallait le polir comme un diamant. Il a beaucoup progressé, notamment au niveau de la concentration. Avec lui, cela se fait petit à petit », a-t-il lâché, conquis. Benjamin Lecomte l’est lui aussi. « Il n’y a rien d’étonnant, Golo est un joueur très talentueux, on le sait. Maintenant, on l’attend encore à ce niveau dès le week-end prochain », a expliqué le gardien monégasque. Le rendez-vous est pris, pour la venue de Brest (8e journée), afin de confirmer cette séduisante montée en puissance.

