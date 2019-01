Il avait promis de l’action durant ce qui a été sa dernière conférence de presse hier après-midi. Agacé des tristes prestations d’une équipe humiliée récemment à domicile en Ligue 1 par Strasbourg (1-5) et en coupe de France par Metz (1-3), Thierry Henry avait annoncé avoir écarté plusieurs joueurs en vue du déplacement à Dijon. Au final, celui qui a été écarté est celui qui s’y attendait le moins. Hier soir, peu avant 20h, l’AS Monaco a officiellement annoncé la mise à l’écart d’Henry et son remplacement (temporaire) par son adjoint, Franck Passi.

« L’AS Monaco annonce avoir décidé de suspendre de ses fonctions d’entraineur de l’équipe première Thierry Henry à compter de ce jour et en attente d’une décision définitive. Franck Passi assurera l’entrainement du groupe professionnel ce vendredi. » Un choc dans l’environnement paisible de l’ASM. Licencier Henry aura un coût, mais peu importe pour les dirigeants asémistes. Ces derniers auraient d’ailleurs déjà bouclé le dossier de la succession d’Henry avec le retour express de Leonardo Jardim.

Henry s’est mis les joueurs à dos

En attendant une quelconque officialisation concernant Jardim, tous les regards se portent aujourd’hui sur Thierry Henry. Quelles raisons ont poussé Vadim Vasilyev à prendre une telle décision ? D’après les premiers retours, c’est surtout le comportement du champion du monde 98 vis-à-vis de ses joueurs qui aurait scellé son destin. Car si l’ASM souhaitait donner un coup de fouet à une équipe qui ne semblait plus réceptive aux messages de Jardim, l’attitude d’Henry a peut-être été trop virulente. Dans son édition du jour, Nice-Matin explique que l’ancien consultant de Skysports s’est coupé d’une partie du vestiaire à cause d’une communication trop critique et directe avec les joueurs. « Son attitude pouvait agacer », a indiqué au journal une source monégasque.

Une version confirmée par le site Goal. « Il y a quelques matches, il s’est écrié : ’lui, il vaut 10 millions d’euros !?’, en parlant d’un joueur qui était sur le terrain. Tous les remplaçants ont entendu, le message envoyé aux joueurs était très négatif », a déclaré l’entourage d’un des joueurs de l’ASM. Et ce n’est pas tout. « Il parlait mal aux joueurs, c’est un fait. Il se prenait toujours en exemple et cela en agaçait beaucoup, il donnait l’impression d’être très hautain et de ne considérer personne », a confié à son tour un proche du groupe à Goal. Repris de volée pour ses débuts d’entraîneurs, Thierry Henry pourra être déçu. Mais cette expérience agitée sur le Rocher lui permettra peut-être de tirer les enseignements nécessaires pour sa jeune carrière d’entraîneur.