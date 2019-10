Après la large victoire parisienne en terres niçoises en ouverture de cette dixième journée de Ligue 1, le championnat de France se poursuit avec un autre match qui concerne une équipe qui va jouer en Ligue des Champions la semaine prochaine. L’Olympique Lyonnais accueille ainsi Dijon au Groupama Stadium. Une rencontre très attendue, puisque c’est la grande première de Rudi Garcia sur le banc rhodanien, et il sera très intéressant de voir quel accueil lui réserveront les supporters lyonnais.

L’OL se doit en tout cas de gagner pour mettre fin à cette série catastrophique en championnat. Quatorzièmes, les Lyonnais sont sur une série de sept rencontres sans connaître la victoire en Ligue 1, et même s’il est encore tôt, il ne faudrait pas prendre trop de retard sur les équipes européennes. Heureusement pour eux, les Dijonnais sont aussi mal en point, même s’ils sortent de deux victoires. Les Bourguignons sont effectivement avant-derniers, et pire attaque du championnat avec cinq réalisations seulement.

Cherki sur le banc lyonnais

Pour son premier match, Rudi Garcia devrait miser sur un 4-3-3 assez classique, tout en se passant de Depay ou Dubois, blessés. Anthony Lopes sera sans surprise présent dans les cages, protégé par ce quatuor Koné-Denayer-Marcelo-Rafael. Devant la défense, Lucas Tousart, avec Houssem Aouar et Jeff Reine-Adelaide dans un registre plus créateur. Martin Terrier et Maxwel Cornet seront alignés sur les flancs, alors que Moussa Dembélé devra faire régner la terreur dans la surface dijonnaise.

En face, Stéphane Jobard, ancien adjoint de Garcia, devait lui miser sur un 4-2-3-1, avec Gomis en tant que gardien. Chafik, Aguerd, Ecuele Manga et Alphonse composeront la défense. Dans l’entrejeu, on retrouvera ce double pivot Lautoa-Ndong, avec cette ligne de trois Chouiar-Soumaré-Mavididi pour épauler l’attaquant de pointe, Julio Tavares. Rendez-vous à 17h30 !