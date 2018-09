Il aura attendu la veille de la rencontre de Ligue des Champions et un déplacement périlleux à Manchester City (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato) pour enfin voir Jean-Michel Aulas mettre un coup de pied dans la fourmilière. Le résultat à Caen et la manière n’ont pas du tout plus au président lyonnais alors qu’il avait affirmé qu’un point sera fait avec son entraîneur après ce match. « Bruno est en fin de contrat, j’espère ne pas être stupide. On verra ce qu’il se passe, et on fera le bilan ensemble. Mais j’ai une grande confiance en Bruno. Et en foot, il ne faut pas trop parler, ce que je fais très mal. C’est toujours le prochain match qui est déterminant. »

Le nul 2-2 face à Malherbe n’a malheureusement pas arrangé la situation de l’OL et de Bruno Genesio. Si ce dernier a poussé un gros coup de gueule face aux médias sitôt après la rencontre, il se trouve aussi dans la difficulté. Entre des supporters qui le sifflent, une altercation dans un cadre privé avec un individu, des résultats en berne et un jeu très loin d’être séduisant, l’entraîneur commence à sentir le souffle chaud de son président. Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré à paraître demain mais où les premières déclarations sont déjà sorties, Aulas met enfin la pression sur son coach tout le défendant.

Aulas : « si je dois prendre des décisions, je le ferai »

« Si on critique sans cesse, et souvent à tort, l’entraîneur, on se met des difficultés supplémentaires plutôt que de trouver des solutions. Mon rôle de président, c’est d’avoir de vraies solutions, pas de crier haro sur le baudet. Après, si je dois prendre des décisions, je le ferai. Sans état d’âme. Je l’ai déjà montré. » S’il n’est pas un grand adepte des licenciements de coach en pleine saison, la boss de l’OL l’a déjà fait par le passé. Genesio peut même en témoigner. Il avait remplacé Hubert Fournier au mois de décembre 2015.

« Je ne suis pas aveugle ni inconscient, prévient Aulas, comme pour montrer qu’il écoute aussi les critiques, et notamment celles venant de Twitter où de plus en plus de supporters lui font remonter des messages négatifs. (...) Bruno a sur les épaules la responsabilité de réussir quelque chose cette année. » Après sa visite à l’entrainement pour recadrer les joueurs, voilà le président qui met les points sur les i à travers les médias. Cette semaine va avoir valeur de test puisqu’après la rencontre face à Manchester City, l’OL recevra l’OM dimanche prochain (match à suivre sur notre site à partir de 20h) dans un Groupama Stadium qui sent déjà la poudre.